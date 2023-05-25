Дмитрий Песков: Президент положительно оценивает работу главы МЧС Александра Куренкова

Бывший офицер охраны Владимира Путина оправдывает его надежды и доверие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 25 мая, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля следующие вопросы…

…- Дмитрий Сергеевич, сегодня исполняется ровно год, как вышел Указ Президента Российской Федерации (25 мая 2022-го) о назначении главой МЧС Александра Куренкова. По сути, наш чрезвычайный министр весь этот год провел в командировках. По моим подсчетам, 3 - 4 часа - на сон, обед… Как в Кремле оценивают работу Александра Вячеславовича Куренкова за этот год?

- Все правительство работает в очень напряженном режиме, - сказал Песков. - Правительство всегда работает в напряженном режиме.

Каждый министерский портфель – это очень-очень напряженная ежедневная работа.

Конечно, в данном случае МЧС – это один из наиболее беспокойных участков.

Вы знаете, что президент в постоянном контакте с министром Куренковым и, конечно, положительно оценивает то, как выполняется работа министерства.

- Я так понимаю, что бывший офицер охраны Владимира Путина оправдывает его надежды и доверие?

На мой уточняющий вопрос пресс-секретарь ответил коротко:

- Да, вы правильно понимаете.

- Спасибо.

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