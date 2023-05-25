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Здоровье25 мая 2023 11:30

Современный отдых. Для чего мы едем в санаторий?

31 мая в 13:00 в издательстве «Комсомольская правда» пройдет конференция на тему: «Санатории России 2023. Что важно гостю в современных реалиях»

Модератор: Мария Баченина, ведущая на радио "Комсомольская правда".

Обсудим:

• Обзор российских здравниц.

• Перспективы для санаторно-курортной отрасли России в 2023 году.

• Что сегодня предлагают современные санатории?

• Зачем гость едет в санаторий?

• Послевкусие у санаториев после майских праздников. Какое было посещение, как приехал турист, какие прогнозы на лето?

• Digital санаторий для нового поколения.

• Лучшие поставщики: чем сегодня обеспечен качественный санаторный продукт?

Среди спикеров:

Алексей Волков, Президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, заместитель председателя координационного совета при ОП РФ по развитию туризма и индустрии гостеприимства и отдыха;

Михаил Данилов, Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья;

Татьяна Мамонтова, Управляющий партнер Здравницы "Лаго-Наки" (Республика Адыгея);

Татьяна Кондратьева, Директор по продажам и маркетингу MediSpa-отель MAYRVEDA Kislovodsk 5*;

Артём Мачульский, Генеральный директор санатория «Минеральные Воды 4*» , директор по развитию Upro Group;

Алексей Фрезин, Директор санатория Малые Соли, Ярославкая обл.;

Андрей Закорюкин, Руководитель отдела продаж Курорт Ключи;

Наталья Обыденова, Генеральный директор УК «ГОСТ Отель Менеджмент»;

Мосийчук Елена, Генеральный Менеджер отеля Rosa Springs 4*;

• Представитель Mango office.

Трансляцию можно будет посмотреть:

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