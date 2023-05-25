Современный отдых. Для чего мы едем в санаторий?

Модератор: Мария Баченина, ведущая на радио "Комсомольская правда".
Обсудим:
• Обзор российских здравниц.
• Перспективы для санаторно-курортной отрасли России в 2023 году.
• Что сегодня предлагают современные санатории?
• Зачем гость едет в санаторий?
• Послевкусие у санаториев после майских праздников. Какое было посещение, как приехал турист, какие прогнозы на лето?
• Digital санаторий для нового поколения.
• Лучшие поставщики: чем сегодня обеспечен качественный санаторный продукт?
Среди спикеров:
• Алексей Волков, Президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, заместитель председателя координационного совета при ОП РФ по развитию туризма и индустрии гостеприимства и отдыха;
• Михаил Данилов, Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья;
• Татьяна Мамонтова, Управляющий партнер Здравницы "Лаго-Наки" (Республика Адыгея);
• Татьяна Кондратьева, Директор по продажам и маркетингу MediSpa-отель MAYRVEDA Kislovodsk 5*;
• Артём Мачульский, Генеральный директор санатория «Минеральные Воды 4*» , директор по развитию Upro Group;
• Алексей Фрезин, Директор санатория Малые Соли, Ярославкая обл.;
• Андрей Закорюкин, Руководитель отдела продаж Курорт Ключи;
• Наталья Обыденова, Генеральный директор УК «ГОСТ Отель Менеджмент»;
• Мосийчук Елена, Генеральный Менеджер отеля Rosa Springs 4*;
• Представитель Mango office.
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