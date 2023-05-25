Харрасмент в Европарламенте: бельгийского депутата обвинили в издевательствах над подчиненными

Первая жалоба на Канко была подана еще в ноябре прошлого года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский парламент начал расследование против Асситы Канко, члена Европейского парламента от голландскоязычной коллегии выборщиков Бельгии, в связи с обвинениями в харассменте. По данным Politico, первая жалоба на Канко была подана еще в ноябре прошлого года, затем дело прошло «предварительное изучение», и теперь ей могут предъявить официальное обвинение.

По общему правилу каждый евродепутат может иметь в подчинении трех помощников. С момента своего избрания в июле 2019 года 42-летняя Канко успела сменить 13 парламентских сотрудников, и это количество не включает в себя множество стажеров, личности которых официально не публикуются на сайте Европарламента.

Politico удалось поговорить с одним служащим, знакомым с ходом расследования, тремя бывшими подчиненными Канко и двумя другими чиновниками Европарламента, которые тесно сотрудничали с бельгийским евродепутатом и ее командой. Все они единогласно подтвердили, что в кабинете Канко существует «культура страха»: она отдает приказы, которые невозможно выполнить, и выдвигает личные требования к сотрудникам, которые противоречат их личности. Чиновник также считает нормой ставить задачи в выходные и нерабочее время – как рано утром, так и посреди ночи.

Вместе с тем бывшие помощники Канко поделились, что они часто становились жертвами ее «игр разума», которые она любила устраивать по поводу и без него.

«Она заставляет тебя поверить в то, что именно ты сделал или сказал что-то не так, даже когда у тебя есть доказательства обратного», – сказал один из них. – «Ее поручения всегда нужно было выполнять немедленно, поэтому иногда даже приходилось обращаться за помощью к друзьям и родственникам. А на следующий день она могла резко передумать и вернуться к первоначальному плану. Это происходило постоянно и сводило нас всех с ума».

По словам экс-сотрудников еврочиновницы, она абсолютно не соблюдала их личные границы и помимо рабочих задач часто заставляла выполнять ее персональные поручения. Так, Канко требовала ходить вместо нее по магазинам, заказывать ей еду и даже сидеть с ее ребенком.

Канко, лидер ее партии «Новый фламандский альянс» и представитель Европарламента отказались комментировать расследование, ссылаясь на конфиденциальность работы Консультативного комитета.

Ассита Канко родилась в 1980 году в Буркина-Фасо на западе Африки. В детстве она подверглась женскому обрезанию и с тех пор проводит кампанию за запрет этой практики. После убийства в 1998 году бурканского журналиста-расследователя Зонго она стала активисткой правозащитного движения. В 2001 году Канко переехала в Нидерланды для изучения журналистики, а позже поселилась в Брюсселе, спустя семь лет став гражданкой Бельгии.