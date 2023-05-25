Как вычислить шпиона, и почему Сталин не верил в нападение Германии

28 мая Россия отмечает День пограничника. А это - отличный повод вспомнить книги, связанные с военными страницами истории нашей страны и силовыми ведомствами, стоящими на страже интересов Родины.

Автор книги «ГРУ на острие Победы. Военная разведка СССР 1938-1945» - писатель, основной историограф Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, доктор исторических наук, профессор, полковник ГРУ в отставке Владимир Лота не только рассказывает историю главного разведывательного управления, но и отвечает на вопросы, которые волнуют всех, кто интересуется прошлым нашей страны. Почему Иосиф Сталин не оценил объективно степень военной угрозы со стороны фашистской Германии? По какой причине Берия не доверял донесениям нелегалов? Как военные разведчики предотвратили химическую атаку Гитлера и достали материалы американского атомного проекта? В основе книги рассекреченные архивные материалы военной разведки.

«Священная военная операция: от Мариуполя до Соледара» - первая документальная хроника истории сопротивления Донбасса, написанная легендарным военкором «Комсомолки» Дмитрием Стешиным. За последнее время Дмитрий провел в командировках в непокоренном регионе более двух лет. За это время изучил Донбасс досконально, завел друзей среди местных и военных. Книга Стешина - это беспристрастная фиксация новейшей истории, в которой есть место и шуткам, и трогательным зарисовкам.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов». Уже ни для кого не секрет, что многочисленные «спонтанные» цветные революции, едва ли не регулярно возникающие в разных точках мира, отнюдь не импровизация, а тщательно подготовленное Центральным разведывательным управлением действо.

Книга, изданная «Комсомольской правдой» в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом, рассказывает о том, какие методы активно используют США для смены режимов политической власти во всех уголках планеты, начиная со второй половины XX столетия до наших дней. Неугодных можно убрать с политической арены при помощи широкого арсенала действий, среди которых покушения на их лидеров, подкуп оппозиции, организация массовых беспорядков и протестов... В особом фокусе книги «цветные революции» современности.

Книга «СМЕРШ. 1943 – 1945. Главные и оперативные документы» Владимира Долматова - увлекательна, словно хороший детектив. «Смерть шпионам» - именно так расшифровывается название военной контрразведки, недавно отметившей 80-летие. В нем заключена вся суть деятельности этой организации: обнаружить, разоблачить и ликвидировать шпионов. И надо сказать, «СМЕРШ» отлично справлялся с поставленными задачами: за годы войны было обезврежено более 30 тыс. шпионов, 3.5 тыс. диверсантов и 6 тыс. террористов…

В книге приведены яркие примеры успешных операций, а также фотоматериалы, методички, инструкции, при помощи которых контрразведчики учились вычислять врага в личине советских военных. Как определить агентов разведшколы? В инструкции Юго-Западного фронта, к примеру, сказано, что надо тщательно изучить их обмундирование - «прокалывались» враги в мелочах: «под шинелью ватные телогрейки, а не меховые безрукавки как у наших командиров; нижние рубашки, пошитые из советской бязи, имеют разрезы по бокам - на рубахах наших военнослужащих таких разрезов не существует; шерстяные носки имеют поперечную белую или розовую полоску – в нашей армии таких не выдают»… Конечно, нередко встречались и более тщательно подготовленные агенты, тогда главную роль играло мастерство оперработника и психология: поведение, реакции, привычки, специфические навыки…

«Тайные войны СССР от Сталина до Горбачева. Главные документы и свидетельства». ХХ век изобиловал локальными конфликтами и войнами, порожденными Холодной войной. Армия Советского Союза во многих из них принимала участие. Конечно, участие это не афишировалось: солдаты не говорили родным, куда следуют и зачастую отправлялись в Корею, Китай, Никарагуа и Анголу под чужими именами. Именами героев тех войн не называли улицы, а о подвигах не сообщали на страницах газет. По данным Института военной истории Минобороны РФ, в локальных войнах после Великой Отечественной, СССР потерял 2035 человек, в том числе в Эфиопии - 33, в Египте - 49, в Корее - 315, в Китае - 936 человек...

Автор книги, писатель Владимир Долматов рассказывает, как наши солдаты оказывались в разных странах, и зачем это было нужно Советскому Союзу. В основе книги редкие фото, а также архивные документы, проливающие свет на многие события.

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