Беженцы стали «заложниками» плавучего лагеря в Голландии: Кто виноват в бунте на корабле

В Голландии мигранты подняли бунт из-за тяжёлых условий в плавучем лагере беженцев

Миграционный кризис, терзающий ЕС уже почти 10 лет, за последними событиями ушёл на второй план — однако никуда не делся. На днях в Амстердаме несколько десятков «новых европейцев» подняли бунт. Ходили толпой и скандировали: «Мы хотим видеть миграционных чиновников!» — ведь для получения легального статуса требуется пройти «интервью» (собеседование с официальным лицом) — и тогда можно наконец-то... переехать на сушу.

Ибо с 2022 года порядка тысячи беженцев — в основном из Африки и с Ближнего Востока — по решению голландских чиновников живут на корабле Silja Europa. Один из крупнейших балтийских паромов, ранее ходивший на линии «Хельсинки-Стокгольм», поставлен на прикол у берегов Нидерландов и превращён в плавучее общежитие для мигрантов.

Об этом креативном проекте сделало трогательный репортаж «Би-Би-Си» — со специфическим британским юмором датированный 1 апреля 2023 года. «В других лагерях [на суше] мы жили по 4-5 человек в комнате, а тут условия лучше», — такие интервью дают журналистам обитатели судна. Вроде бы все довольны: до Амстердама отсюда — целых 20 км; «новые европейцы» сидят тут, как на карантине, и не мозолят глаза в историческом центре города.

Правда, один из обитателей корабля Silja Europa, живущий там уже год, рассказал сайту kp.ru о порядках в «плавучем лагере».

— Получается замкнутый круг: без прохождения «собеседования с IND» [госагентство Нидерландов по иммиграции и натурализации — ред.] ты не можешь получить хоть какой-то легальный статус и сойти на сушу, но этого собеседования можно ждать месяцами и годами. Хотя нам и намекают, что продвинуться в «листе ожидания на интервью» можно за взятку. Также без очереди провели миграционное собеседование с теми из нас, кто изображал «довольных», расхваливая «прекрасную жизнь на судне» в интервью с западными СМИ, — поделился собеседник kp.ru, пожелавший сохранить анонимность.

По словам нашего источника, все силы голландских миграционных служб уже давно брошены на работу с украинскими беженцами — отсюда и почти годичные «очереди на собеседование» для арабов и африканцев. Это и стало причиной «бунта» — шумной манифестации, которую обитатели лайнера на днях устроили прямо в его огромных помещениях.

В ответ голландские чиновники отключили на судне вай-фай, самых рьяных «бунтовщиков» посадили в изоляторы, кого-то перевели на материк — в такие же лагеря для беженцев, где условия, о чём говорилось выше, ещё хуже.

Многие задаются вопросом — зачем вообще городить огород, вернее, снимать с линии огромное судно вместимостью в 3 тысячи пассажиров, когда можно построить городок на суше — во время пандемии коронавируса таким образом буквально за пару недель возводились госпитали.

Однако, по мнению критиков, «плавучий лагерь для беженцев» может являться грандиозной схемой по «оптимизации» государственных средств.

Подобными проектами занимается целый ряд официальных организаций. Например, Фонд по делам беженцев, миграции и интеграции (AMIF). Он был создан при Еврокомиссии — наднациональном органе исполнительной власти ЕС — в 2014 году, с утверждённым семилетним бюджетом в размере 3,1 миллиарда евро.

— Огромное судно не просто стоит на приколе, а взято в аренду у бизнесменов. Каждый месяц его простоя — это всё новые «компенсационные платежи» из бюджета. То есть чиновники и их «партнёры»-коммерсанты заинтересованы, чтобы сотни мигрантов продолжали здесь находиться без какого-либо статуса — потому что это позволяет продолжить красивую схему по «освоению» миллионов евро из фондов ЕС, — говорит наш источник.

Ранее сайт kp.ru сообщал о плане Германии потратить «на дела беженцев» свыше 100 миллиардов евро из госбюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мифы о дикости и отсталости Африки - ложь: почему там больше свободы и выгоднее вести бизнес, чем на Западе

Сайт KP.RU разбирает главные мифы о работе с самым перспективным континентом Земли (подробнее)