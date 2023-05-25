Польские «пляжные гусары» атакуют россиян в Турции

Польское издание Mysl Polska с горькой иронией пишет о помешательстве, охватившем многих поляков, приехавших отдохнуть на курорты в Турцию. Фото: Shutterstock

Русофобия - сродни хронической болезни. Прицепится эта хворь и будет жечь изнутри и на работе, и дома, и даже в отпуске на море. Польское издание Mysl Polska с горькой иронией пишет о помешательстве, охватившем многих поляков, приехавших отдохнуть на курорты в Турцию. Во-первых, они впадают в ступор, узрев на пляжах огромное количество туристов с Украины. Мол, как же так: мы столько помогаем незалежной, а ее граждане нежатся на солнышке, вовсе не думают страдать и денег у них полно! Во-вторых, окончательно перестают понимать что-либо, обнаружив, что на тех же пляжах с украинцами вполне себе мирно уживаются отдыхающие россияне. Без громких взаимных оскорблений и, тем более, битв стенка на стенку. А для турок все они, включая и туристов из Польши, - славяне, и никаких особых предпочтений местные никому не отдают.

Но полякам собственная пропаганда постоянно вбивает в голову, что «русские - это абсолютное зло», сокрушается Mysl Polska, и бравые «пляжные гусары» зачем-то решили взять на себя миссию активного бойкота «москалей». Не общаются, за исключением шипящих обвинений в «агрессии», к шведскому столу одновременно не подходят, в волейбол на пляже вместе не играют. Вот вам!

Все это выглядит довольно глупо и смахивает на детскую агрессию, тем более, что русским, похоже, нет никакого дела до польских обид, считает издание. И задается резонным вопросом: «А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах?».

А в финале делается давно назревший вывод, с которым согласится любой разумный человек: поляки, остыньте, хватит идти на поводу у тех политиканов, которые вами манипулирует. Глядишь, тогда и в Польше жизнь лучше будет.

Конечно, надо признать, что такие публикации - пока лишь капля в море антироссийской пропаганды. Но то, что они стали появляться, дает надежду: идеологическая пудра с мозгов поляков начала осыпаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Mysl Polska: Поляков призвали перестать устраивать «пляжные войны» с русскими в Турции

На турецких курортах участились случаи конфликтов с гражданами России, провоцируемых поляками (подробнее)