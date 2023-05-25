«Ем немного, и все равно толстею». Какой анализ расскажет о том, почему не удается похудеть

Лечение щитовидной железы зависит от вида заболевания Фото: Shutterstock

25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Сегодня врачи и журналисты говорят о важности этого органа, который вырабатывает гормоны, ответственные за метаболизм, рост и развитие организма. Среди наиболее частых заболеваний - гипотиреоз, гипертиреоз, аутоиммунный тиреоидит, зоб и рак щитовидной железы.

К счастью, даже если они уже развились, их можно держать в узде с помощью терапии и правильного образа жизни. Но чем раньше вы обратите внимание на симптомы, тем проще подобрать лечение и снять все проявления болезни.

ГИПОТЕРИОЗ – КОГДА ГОРМОНОВ МАЛО

Основные симптомы:

* Постоянная усталость, слабость, сонливость, апатия.

* Когнитивные проблемы: сложно сконцентрироваться на делах, страдает память.

* Постоянно кажется, что зябко – часто холодные руки и ноги.

* Начал расти вес, хотя есть больше не стали, наоборот – аппетита нет. При этом мучают запоры.

* Изменение во внешнем виде: появляются отеки вокруг глаз, кожа не только на лице, но и на руках становится сухой, блеклой и как бы рыхлой. Выпадают волосы (часто выглядят жирными). В целом человек начинает выглядеть намного старше возраста.

- Симптомы гипотериоза очень похожи на другие заболевания (ту же анемию), - говорит наш постоянный эксперт, автор книги «Обман веществ», врач-эндокринолог, к.м.н. Зухра Павлова. – Часто гипотериоз сопровождается раздражительностью, когда всё и все бесят. И это похоже на депрессию. Учитывая, что человек все время уставший, можно заподозрить и хронический стресс. Поэтому точно понять, что это гипотериоз поможет только анализ крови на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4 и Т3 свободные). Дополнительно могут назначить анализ и на другие гормоны (например, пролактин, кортизол). А также сделать УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов.

ГИПЕРТИРЕОЗ – КОГДА МНОГО, ЭТО ТОЖЕ ПЛОХО

Наиболее распространенных симптомов гипертиреоза (избыточной работы щитовидной железы):

- Возбужденность, повышенная тревожность, беспокойство, когда не в силах усидеть на месте.

- Повышенное потоотделение, учащенный пульс.

- Потеря веса при повышенном аппетите.

- У женщин часто сбитый цикл месячных.

- Запоры.

Лечение щитовидной железы зависит от вида заболевания. Часто это гормонзаместительная терапия, которая помогает снять все симптомы и вернуть человеку себя прежнего – бодрого и веселого. Но важно менять и образ жизни: ввести здоровую диету, физические упражнения и по возможности уменьшить стресс.

ВСЕ ДЕЛО В НЕХВАТКЕ ЙОДА?

Конечно, сбои в работе щитовидной железы зависят от множества факторов (того же стресса, недосыпа, вредных привычек). Но часто они случаются из-за дефицита йода. Поэтому хорошей профилактикой будет включать в свой рацион продукты, богатые йодом. И обязательно использовать йодированную соль. Причем солить ей нужно уже готовую еду (салаты или готовый теплый суп или второе блюдо): при готовке часть йода разрушается.

В сутки нам необходимо 120-150 мкг йода (беременным 200 мкг).

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Но стоит понимать, что избыток йода так же опасен, как и его недостаток, - предупреждает Зухра Павлова. – Поэтому к приему БАДов или комплексов витаминов с его повышенным содержанием стоит относиться осторожно, если нет показаний врача. И к еде тоже подходите разумно - старайтесь не пересаливать пищу даже полезной йодированной солью, ведь ее избыток способен навредить сосудам.

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