Алла Пугачева может лишиться имущества из-за судебного иска

Артистка не заплатила за аренду береговой линии под свой причал на шикарной даче в Подмосковье Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Похоже, уехав из страны, Алла Пугачева так торопилась наладить новую жизнь в Израиле, что напрочь забыла о делах житейских на Родине. А ведь здесь у Примадонны, кроме друзей и близких, осталось какое-никакое имущество: пятикомнатная квартира в Филипповском переулке Москвы и земля в деревне Бережки Московской области. А вместе с имуществом - и обязательства по его содержанию, с которыми Алла Борисовна уже не справляется.

Так, по данным Телеграм-канала RT, артистка не заплатила за аренду береговой линии под свой причал на шикарной даче в Подмосковье. Теперь на Пугачевой висит долг в размере 44 тысячи рублей плюс пени - еще 7 тысяч. Эти деньги с певицы требуют через суд.

Неоплаченная земля в Бережках - это та самая знаменитая "дача на Истре", которой Примадонна владеет с середины 1990-х годов. Когда пошла мода на загородные дома, артистка лично отправилась в "тур" по Подмосковью в поисках подходящего особняка. Увидев дом в Бережках, влюбилась в вид на реку, который открывался из окон третьего этажа, и тут же подписала договор купли-продажи. Вот только предыдущее строение певицу не устроило: пришлось сносить старую дачу и строить новую.

В последние годы, переехав в деревню Грязь, Примадонна перестала бывать на Истре и подарила дачу внуку Никите Преснякову. Разве что землю переоформлять не стала: 45 соток по-прежнему принадлежат АБ, а 25 соток прибрежной зоны (такой участок нельзя купить) находятся в долгосрочной аренде у местных властей - именно за них сейчас и требуют деньги. Около полугода назад внук, перебравшийся в Америку, выставил недвижимость на продажу за 225 млн рублей, однако, испугавшись шумихи в СМИ, снял объявление с публикации.

Кстати, собственный спуск к воде здесь был всегда: дом стоит прямо на берегу реки. Однако, именно Пугачева выстроила забор, перекрывший местным жителям доступ к воде, из-за чего в 2019 году певицу оштрафовали на 6 тысяч рублей. Теперь санкции могут быть куда неприятнее: по закону, если арендатор уклоняется от оплаты, власти могут расторгнуть договор с ним в одностороннем порядке. А значит, дача на Истре потеряет свою главную изюминку - собственный причал с мостками для спуска в воду, а вместе с этим и часть стоимости.

Впрочем, никаких документальных подтверждений иска к Алле Борисовне сайту KP.RU найти не удалось. На сайте суда, к которому по территориальной подсудности относится недвижимость в Бережках, по фамилии Пугачева подходящих исков нет - судятся сплошь однофамилицы. А в отделе районной администрации, который занимается земельными отношениями, не отвечают на звонки.

В окружении же Примадонны новость о долге и судебном иске не подтверждают, но и не опровергают.

- Я ничего не комментирую, извините, - внимательно выслушав, ответила KP.RU помощница певицы Елена Чупракова.

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