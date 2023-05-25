126 потребителей в Питкяранте планируется переключить на котельную "Петербургтеплоэнерго"

В Карелии 126 зданий получат газовое отопление от старой котельной. Фото: Семен Петров.

Блочно-модульная котельная мощностью 42 МВт была построена в рамках утвержденной постановлением Правительства Республики Карелии долгосрочной целевой программы «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2033 года». Однако ее пришлось законсервировать на неопределенное время, из-за того, что в районе не было газа.

Но для жителей Питкяранты появились хорошие новости. Теперь к котельной подвели газопроводы, а компания ООО «Петербургтеплоэнерго» уже закончила работы по подготовке котельной к расконсервации. Сейчас оформляются все разрешительные документы. После их получения специалисты котельной смогут приступить к проведению пуско-наладочных работ для подготовки приема газа.

На новый источник теплоснабжения переключат 126 зданий, которые пока что подключены к ТЭЦ Целлюлозного завода Питкяранты.

- В «Петербургтеплоэнерго» готовы расконсервировать котельную в любой момент. Технически для этого все готово, - отмечает главный инженер «Петербургтеплоэнерго» Денис Матин. - В настоящее время мы ждем решения республиканских властей о назначении даты запуска котельной и организации сопутствующих этому мероприятий.