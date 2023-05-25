В Думе хотят запретить операции по смене пола

25 мая в Государственной Думе обсуждалась идея: запретить операции по смене пола (кроме случаев, когда это делается по медицинским показаниям). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ещё лет пять назад этот законопроект вызвал бы истерику в либеральных СМИ, шумные пикеты под радужными флагами, санкционные выкрики из госдепа, ОБСЕ, Европарламента и других уважаемых западно-партнёрских инстанций.

А сейчас — всё прошло буднично. В четверг, 25 мая, в Государственной Думе обсуждалась идея: запретить операции по смене пола (кроме случаев, когда это делается по медицинским показаниям). И заодно получение новых документов с изменённым «гендером». Сейчас обе процедуры в России вполне легальны.

— Необходимо исключить ситуации, когда гражданин за 30-60 тысяч рублей может в частной клинике взять справку о том, что он «ощущает себя человеком другого пола» и изменить свои паспортные данные, — сказал в ходе обсуждения Председатель Государственной Думы — Вячеслав Володин.

Его заместитель, вице-спикер Владислав Даванков, поделился статистикой:

— В 2022 году [новых трансгендеров в России] было порядка тысячи человек, в 2021-м — пятьсот человек, а до этого — вообще всего 163 человека, — сказал депутат от «Новых людей».

Причина роста понятна: на Западе трансгендеры ныне — «люди первого сорта» (про геев и феминисток уже все забыли, это вчерашний день политической моды), на продвижение «половых новаций» тратятся большие деньги.

Просто пара примеров. «Май 2023. Администрация Джо Байдена выделяет учителям английского языка в Пакистане грант в $500 тысяч для работы с трансгендерной молодёжью 13-25 лет» (других проблем в Пакистане, видимо, нет).

«Ноябрь 2022. Мэр Сан-Франциско будет выделять малообеспеченным трансгендерам по $1200 в месяц в течение полутора лет» (вот тебе и циничная мотивация совершать «транс-переход»).

«Апрель 2023». Американская лоббистская организация, близкая к «Фонду Сороса» [признан нежелательным и запрещён в РФ — ред.] потратила $10 млн на продвижение «трансгендерных инициатив» в Белом Доме — например, чтобы транс-мужчины могли принимать участие в женских соревнованиях (тем cамым «честно» обыгрывая женщин-спортсменок — «никакой пощады врагам свободы», как любят говорить либералы).

Ладно, это всё США. В России сей казус кому-то покажется надуманным. Но представьте: приходишь в частную клинику, делаешь клац-клац, потом выходишь замуж за представителя своего бывшего пола — и можно, например, усыновить ребёнка. Или преподавать для несовершеннолетних. Такой случай недавно был в одном прогрессивном московском вузе.

Потому что воинствующий либерализм предлагает «подросткам» (в смысле не только возраста) путь наименьшего сопротивления. «Все твои проблемы — потому, что ты родился в теле другого пола, но стоит сделать волшебную операцию — и всё сразу наладится».

И что совсем печально, до недавнего времени это — разумеется, негласно — вольно или невольно отдельными чиновниками поддерживалось.

— Минздрав РФ подписал соглашение с ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения), и из состава комиссий, которые рассматривают заявления о смене пола, были исключены психологи, — отмечает Володин.

Хотя очевидно: когда мальчик считает себя девочкой (или наоборот) — это в 99% случаев именно психологический заскок, который требует вмешательства прежде всего психолога, в крайнем случае, психиатра, а не хирурга.

Кто-то возразит: ну дались вам эти трансгендеры, неужели других проблем нет? Но если ты о чём-то говоришь (а Россия сейчас позиционирует себя как здоровую «консервативную альтернативу» "погрязшему во грехе" Западу) — то приходится соответствовать собственным словам.

СКАЗАНО!

Михаил Делягин (фракция «Справедливая Россия – За правду»):

«Человек, действительно прошедший через хирургическую смену пола после операции, живет до 45 лет максимум и при этом должен постоянно принимать очень дорогие препараты, иначе он может умереть от болевого шока. То есть это не просто технология, это изуверство».

С учетом всех прозвучавших предложений, Председатель Вячеслав Володин дал поручение доработать и внести инициативу на рассмотрение Государственной Думы.