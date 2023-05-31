В научных работах теперь пишут: «люди с рассеянным склерозом»

Доктор медицинских наук, профессор, Вице-президент Российского комитета исследователей рассеянного склероза Алексей Николаевич Бойко

В преддверии Всемирного Дня борьбы с рассеянным склерозом мы решили поговорить о самом заболевании, новых препаратах и доступности терапии для российских пациентов, а также о важности строгого выполнения всех предписаний врачей. На главные вопросы о рассеянном склерозе ответил вице-президент Российского комитета исследователей рассеянного склероза, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им.Н.И.Пирогова, директор Института Клинической неврологии и отдела нейроиммунологии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА, доктор медицинских наук, профессор Алексей Бойко.

- Что такое рассеянный склероз и кто им сегодня болеет?

- Рассеянный склероз (РС) – хроническое аутоиммунно-воспалительное заболевание головного и спинного мозга с нейродегенеративным механизмами развития. Если сказать проще, то при рассеянном склерозе иммунная система начинает уничтожать миелиновую оболочку нервных волокон. При этом в ткани мозга образуются множественные очаги поражения. Наиболее часто начало РС происходит в молодом возрасте - от 20 лет, но в последнее время отмечается увеличение числа случаев рассеянного склероза у детей и подростков, особенно у молодых девушек. Также стали нередки случаи первичной диагностики РС у людей старше 50 лет. В связи с успехами в ранней диагностике и разработке новых методов патогенетического лечения средний возраст этих пациентов существенно увеличился и во многих странах он практически не отличается от среднего возраста популяции в целом.

- С какой симптоматикой человек обращается к врачу?

- Симптомы РС весьма разнообразны, это объясняется тем, что при этом заболевании могут поражаться различные отделы центральной нервной системы. Пациент может приходить к врачу с жалобами на двигательные, чувствительные, зрительные и другие нарушения. Не думаю, что нужно перечислять конкретные симптомы: важно, чтобы человек при наличии жалоб обращался к врачу. Ранняя и точная постановка диагноза – важнейшее условие для сохранения качества жизни пациента с рассеянным склерозом.

- Стали ли ученые ближе к ответу на вопрос о происхождении РС?

Сейчас ясно, что РС - заболевание с полигенной предрасположенностью, в запуске которого большое значение имеют внешние факторы, в частности инфицирование вирусом Эпштейна-Барр. Также дебют рассеянного склероза связывают с изменениями микробиома кишечника, дефицитом витамина Д, курением и рядом других факторов, которые действуют через механизмы эпигенетической регуляции. Поэтому в связи с распространением этих внешних факторов РС стал все чаще регистрироваться в тех популяциях, где раньше он диагностировался редко, например в Азии и Северной Африке. Традиционно заболевание наиболее часто встречается в странах Европы и Северной Америки, где распространенность местами превышает 200 случаев на 100000 населения. Важное значение также имеют психонейроиммунные изменения, обусловленные регулирующим действием биогенных аминов, связанных с эмоциями, особенно с депрессией и ответом на стрессовые ситуации.

- Кто в группе риска по РС?

- В настоящее время, повторю, увеличивается распространённость этого заболевания во всем мире, поэтому вероятность развития РС повышается везде. Есть семейные случаи РС, когда диагноз ставится нескольким кровным родственникам, но их частота не превышает 10%-15% от всех случаев РС. Вместе с тем, необходимо отметить, что основной прирост новых случаев РС происходит в первую очередь среди молодых девушек и женщин.

- Какое количество больных РС в России?

- В России проживает порядка 150 тысяч таких пациентов. В связи с успехами в патогенетическом лечении, во многих случаях удается установить контроль над активностью этого заболевания. Поэтому нормой становится говорить – и даже писать в научных работах – не «пациенты с рассеянным склерозом», а «люди с рассеянным склерозом»!

- В этому году Минздрав России зарегистрировал сразу два оригинальных препарата для лечения РС. Как инновационные разработки повлияют на доступность терапии?

- Да, один препарат создан на основе пегилированного интерферона бета-1а. (Пегилирование — изменение белковой структуры молекулы, которое увеличивает биодоступность препарата, а также продлевает период полувыведения, то есть увеличивает период активности препарата в организме — ред.) Второй препарат — это моноклональное антитело, способное связывать белок CD20 на поверхности В-лимфоцитов, которые играют определяющую роль в патологическом процессе при рассеянном склерозе. И это первые оригинальные ПИТРС (препараты, изменяющие течение рассеянного склероза – ред.), разработанные российскими учеными. И давайте называть вещи своими именами: это большой успех, потому что впервые созданы собственные оригинальные российские препараты. Именно так: это не аналоги зарубежных лекарственных средств, а наши, отечественные разработки. Оба препарата прошли клинические исследования, в ходе которых были изучены эффективность и безопасность лекарственных средств. Выпуск российских оригинальных ПИТРС, безусловно, может повысить доступность и качество терапии рассеянного склероза.

- Вы участвовали в клинических исследованиях новых препаратов. Поделитесь, пожалуйста, их результатами.

- Начну с того, что эти препараты и разрабатывались при тесном взаимодействии молекулярных биологов и врачей-неврологов. Все стадии разработки и клинических исследования обсуждались на специальных советах, куда входили многие главные исследователи соответствующих неврологических центров. Я участвовал в обсуждениях на всех этапах. Препарат на основе пегилированного интерферона бета-1а сравнивали двойным слепым методом с низкодозным интерфероном внутримышечно, а моноклональное антитело, связывающее белок CD20 на поверхности В-лимфоцита – с известным иммуносупрессором, который подавляет количество циркулирующих в крови B-лимфоцитов. В обоих случаях новые российские разработки могут превосходить препараты стандартной терапии РС. Конечно, очень важен всесторонний анализ полученных результатов, чтобы максимально точно определить показания и противопоказания, место этих препаратов в комплексном лечении РС.

- Известно, что есть несколько типов течения РС. Для каких типов предназначены новые препараты, в чем их особенности?

- Пегилированный интерферон предназначен для лечения ремиттирующего течения, которое характеризуется обострениями и ремиссиями. Это первый период в развитии РС, который наблюдается у 85-90% пациентов в момент клинического начала заболевания. На этом этапе крайне важно как можно быстрее подобрать препарат, оптимальный для данного человека, и начать эффективное лечение. Препарат моноклональных антител против В-лимфоцитов показан при активном ремиттирующем и вторично-прогрессирующем рассеянном склерозе с обострениями, т.е. с признаками активности заболевания по данным клинического обследования или данным МРТ.

- Каковы прогнозы для пациентов с РС и как они изменяются в случае отсутствия приверженности лечению?

- Успех лечения определяется приверженностью пациента. Самое неэффективное лечение – это когда пациент не выполняет предписанный врачом плана терапии и коррекции образа жизни. Особенно это важно при длительном лечении хронических заболеваний, таких как РС. При этом оптимальна ситуация, когда план лечения обсуждается неврологом не только с пациентом, но и с его близкими, что все понимали, что, когда и зачем надо делать, чтобы контролировать течение рассеянного склероза. Очень важно, что сами врачи тоже постоянно совершенствуются, узнают новое, делятся опытом. Всероссийское общество неврологов вместе с Российским комитетом исследователей РС в этом году проводит большое количество образовательных конференций в разных городах России.

- Наряду с терапией ПИТРС, пациентам часто необходима достоверная информация о своем заболевании, где бы рекомендовали ее искать?

- Есть несколько специальных монографий, которые написаны специалистами именно для пациентов и их родственников, где специфическая для понимания информация представлена так, что ее поймет человек без медицинского образования. В частности, мы выпустили книгу «Жизнь с рассеянным склерозом. Руководство для пациентов, членов их семей и медицинских работников». Информацию о рассеянном склерозе можно найти на портале Беталайф. Там можно узнать об основных симптомах, причинах и механизме развития болезни, послушать лекции ведущих специалистов по заболеванию. Кроме того, информация размещается и на официальных сайтах Всероссийского и региональных обществ пациентов с РС. При этом, в интернете, к сожалению, много непроверенной, а иногда даже вредной информации, рекламы «чудодейственных» методов лечения, некомпетентных мнений, поэтому со всеми источниками надо обращаться крайне осторожно, не забывая консультироваться со специалистами.

- Какую поддержку пациентам с РС должна оказать семья?

- Максимальную. Исследования качества жизни, связанного со здоровьем, показывают, что при РС крайне важна спокойная и разумная позиция близких людей, особенно родственников. Не поиск «новых» методов, даже «излечивающих» от РС, а постоянная поддержка в плане приверженности к терапии, к адаптации к определенным изменениям образа жизни.

- Могут ли у родителей с РС родиться здоровые дети?

- Конечно, причем наличие РС не является противопоказанием для планирования беременности и родов у молодых женщин. Ограничения накладывает только то лечение, которое проводится в данном конкретном случае. Влияние ряда препаратов на ребенка изучено недостаточно, поэтому врачи могут на время беременности предложить прервать терапию высокоэффективным препаратом и перейти на более мягкий, при приеме которого можно не делать перерывы в лечении даже планируя беременность.

- Можно ли выделить главную научную загадку РС? Какие открытия и разработки в ближайшее время способны улучшить жизнь людей с РС?

- Важен ранний подбор патогенетической терапии, изменяющей течение РС. При наличии остаточных неврологических нарушений – проведение курсов симптоматической терапии и нейрореабилитации. Реабилитация крайне важна. Потому на последних крупных конференциях и конгрессах по реабилитации выделяют специальную секцию по особенностям реабилитации при РС, создаются реабилитационные подразделения в центрах РС во многих регионах. В частности, в нашем Федеральном Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России специалисты занимаются реабилитацией пациентов не только после инсультов, но при рассеянном склерозе, разработан план обучающего цикла по реабилитации при РС. Активно ведутся исследования врожденного иммунитета, с которым связано начало нейровоспаления, способы коррекции нейродегенеративных изменений, новых направлений селективной иммунокорреции.