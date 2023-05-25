Эрдоган близок к победе на выборах президента Турции: Почему у Кылычдароглу почти нет шансов

Результат финального голосования выглядит практически предрешенным – проиграв схватку за парламент и уступив действующему президенту в первом туре, оппозиция, по сути, подарила ему колоссальное преимущество. Фото: REUTERS

Избирательная кампания в Турции подходит к концу. Второй тур президентских выборов, который состоится в ближайшее воскресенье, поставит точку в долгом и напряженном периоде политической борьбы. Результат финального голосования выглядит практически предрешенным – проиграв схватку за парламент и уступив действующему президенту в первом туре, оппозиция, по сути, подарила ему колоссальное преимущество.

Коалиция разношерстых партий, в прошлом году собранная под началом Кемаля Кылычдароглу, так и не смогла заручиться поддержкой большинства избирателей, несмотря на ряд экономических трудностей в стране, серию коррупционных скандалов, рост напряженности вокруг темы мигрантов и беженцев, а также тяжелые последствия землетрясения в беднейших районах. Сказались оторванность оппозиционных лидеров от чаяний населения, несоответствие амбиций самого Кылычдароглу его реальному – достаточно скромному – электоральному потенциалу, и целый ряд политических просчетов, включая абсурдный выплеск антироссийской риторики на излете кампании. Турецкие избиратели предпочли стабильность, но при этом намекнули Эрдогану, что его популярность вовсе не является столь всеобъемлющей, как в прошлые годы. Восстанавливать её придется либо через диалог с обществом, либо, что более реально, через повышение уровня популизма, уводящего широкие массы от повседневных забот.

Впрочем, нюансы внутриполитической жизни Турции интересуют нас в меньшей степени, нежели влияние происходящих в этом государстве процессов на международные отношения и национальные интересы России. Общеизвестно, что диалог Москвы с Анкарой на данном этапе выстраивается намного более конструктивно, чем с другими странами НАТО – сказывается личное взаимопонимание двух президентов, умение дипломатов и военных приходить к консенсусу, наличие ряда общих геополитических и экономических устремлений. Тем не менее, как показывает практика, в случае с работой на турецком направлении никогда не стоит терять бдительность.

Окружающие Эрдогана идеологи национализма и исламизма активно, на уровне «мягкой силы», продвигают свои ценности на постсоветском пространстве и внутри России. Пока что турецкий лидер сохраняет над ними контроль – но в обозримом будущем ситуация может измениться, учитывая, что именно националистический и религиозный фактор обеспечил ему политическое выживание. Далеко не все представители этих сил являются сторонниками сближения с Россией, несмотря на формально схожую консервативную повестку. Расхождения проявляются и на символическом уровне. Стоит вспомнить, как в свое время Анкара проигнорировала многочисленные просьбы с российской стороны не торопиться с превращением в мечеть Собора Святой Софии, исторически имеющего сакральное значение для русского православия, как и целого ряда других бывших церквей византийской эры, соломоновым решением Кемаля Ататюрка превращенных в музеи. Такие решения (явно популистского характера), безусловно, являются внутренним делом Анкары, но, вкупе с общей пантрюркистской экспансией, красноречиво свидетельствуют о далеко не самом доброжелательном отношении многих адептов данного курса к Москве и ценностям «русского мира».

Конечно, не нужно сгущать краски. Налаженные экономические связи и опыт нахождения компромиссов, позволивших, в частности, выйти из тяжелейшего кризиса 2015-2016 годов, позволяют смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. В Анкаре, к сожалению, традиционно сильны позиции адептов недружественной по отношению к России линии в лице и местных националистов, и ориентирующихся на США атлантистов – членство Турции в НАТО остается фактором, с которым мы должны считаться. И от того, сможет ли Эрдоган и дальше проходить между Сциллой и Харибдой, направляя энергию различных фракций своих союзников в конструктивное русло, зависит судьба как наших двусторонних отношений, так и стабильности в регионе в целом.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Каринэ Геворгян: После выборов Турцию ждет гражданская война (подробнее)