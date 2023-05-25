Споры в коридорах: Пашинян и Алиев устроили в Кремле дискуссию о территориях. Путину пришлось их мирить

В Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Фото: REUTERS

В Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. На него прилетели лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и впервые — Азербайджана. Главы Кубы и Узбекистана (как страны-наблюдатели в ЕАЭС) участвовали в совете по видеосвязи.

ПЯТЬ СВОБОД

Владимир Путин в самом начале расширенного заседания совета заговорил о свободах.

- Предложил бы добавить к известным четырем свободам - передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕАЭС пятую: свободу знаний. Это будет способствовать формированию и развитию общего культурного пространства и евразийской идеологии, - сказал президент России.

А в завершение своей речи Путин предложил к концу года «выйти на осязаемые результаты» подготовки новых «документов стратегического планирования до 2030 и 2045 годов».

АРМЯНСКИЙ РЫВОК

Главы Белоруссии Александр Лукашенко и Армении Никол Пашинян в своих выступлениях жаловались на проволочки с созданием единых рынков газа и нефтепродуктов. Эти рынки позволили бы странам ЕАЭС покупать углеводороды по внутрироссийским ценам. Что неизбежно сказалось бы на доходах России. Поэтому вопрос тщательно прорабатывается.

Еще премьер Армении предложил допустить товары из стран ЕАЭС к российским госзакупкам и закупкам госкорпораций.

Кстати, именно Армению Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвали главным выгодоприобретателем от связей внутри ЕАЭС. Ее экономика в прошлом году выросла на впечатляющие 12%.

- За прошлый год 12,6%, в текущем году - 12,1%, - подтвердил Пашинян.

- Очень серьезная цифра. - кивнул Путин. - За Арменией на сложно будет угнаться.

ВЫХОД К МОРЮ И МЕДОСМОТРЫ

- Важно не допустить головокружения от успехов, - заявил президент Казахстана. - На данном этапе интеграции мы должны отходить от тактики "точечных решений" и ручного управления.

Токаев отметил, что его страну интересует свободный экспорт в другие государства через территорию ЕАЭС.

Глава Киргизии Садыр Жапаров согласился, что странам Евразийского совета, «не имеющим выхода к морю», надо дать доступ к транспортным коридорам.

И еще он предложил узаконить в России результаты медосмотров, полученные в Киргизии. Речь о проверках людей, которые едут в Россию на заработки.

Глава же Азербайджана Ильхам Алиев выступил на заседании как приглашенный политик (его страна не входит в ЕАЭС, но в Москве у него были запланированы отдельные переговоры с Путиным и Пашиняном о Карабахе). Речь Алиева была в основном о достижениях Баку:

- Мы добились полной экономической независимости. Экономика Азербайджана не нуждается в поддержке извне, - заявил Алиев.

В мероприятии приняли участие лидеры Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

КАК МИРИЛИ ИЛЬХАМА ГЕЙДАРОВИЧА И НИКОЛА ВОВАЕВИЧА

А самым острым моментом встречи стал спор Алиева и Пашиняна.

- Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое используется для территориальных претензий, - глава Армении возмутился упоминанием Зангезурского коридора (в проекте ведущего с основной территории Азербайджана в Нахичевань и далее в Турцию через земли Армении).

- Прозвучало обвинение, что мы имеем территориальные претензии… Надо хорошо постараться или иметь буйную фантазию, чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии, - ответил Алиев.

Дальше политики не согласились в оценках обстановки в Лачинском коридоре (связывающего Армению с Нагорным Карабахом). Пашинян заявил, что этот коридор заблокирован Азербайджаном, Алиев это опроверг.

Путин попытался примирить стороны, согласившись, что в терминологии есть противоречия.

- Но по принципиальному вопросу территориальной целостности есть договоренность (накануне Пашинян заявил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана, включающую Карабах. - Ред.). Это база, чтобы договориться по другим вопросам, - сказал президент России.

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