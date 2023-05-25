Показатель стабильности системы власти и политических процессов: Эксперты о предварительном голосовании «Единой России»

Партия демонстрирует открытость, конкурентность и прозрачность процедуры.

Новшествам предварительного голосования «Единой России», его проведению в новых регионах, а также в целом ходу процедуры был посвящен круглый стол Экспертного института социальных исследований «Выборы 2023: предварительное голосование «Единой России», который прошёл 25 мая в МИА «Россия Сегодня». Свою оценку предварительному голосованию дали представители партии и эксперты-политологи.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Как сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов, в предварительном голосовании «Единой России» уже приняли участие более 2 миллионов избирателей. Всего в системе PG.ER.RU зарегистрированы более 2,7 млн человек.

«По состоянию на сегодняшнее утро в нашей системе зарегистрировалось более 12% от общего количества избирателей, которые примут участие в выборах 10 сентября», – пояснил он.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» серьёзно защитила систему предварительного голосования. Опыт проведения процедуры в 2021 и 2022 годах помог создать контур, который в четыре раза перекрывает максимально допустимое количество людей, способных проголосовать.

«Поэтому нас не смогли «вскрыть» атакующие хакеры, которые сейчас таргетированными атаками пытаются «взорвать» нашу электронную систему», - пояснил замсекретаря Генсовета.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков обратил внимание на то, что предварительное голосование «Единой России» стало показателем стабильности системы власти и политических процессов. Партия демонстрирует открытость самой широкой аудитории, конкурентность и прозрачность этой системы.

«Появляются новые люди, новые лица. Если партия задумается уже сейчас над фиксацией некоторых кандидатов на предстоящей парламентские выборы в 2026 году, то она может найти интересных, привлекательных для электората кандидатов», – подчеркнул Алексей Чеснаков.

КАНДИДАТ ИЗ СВО

Помимо этого, партия первой выступила с инициативой привлечения участников СВО в политику.

«Эта тема привлекает внимание как в регионах, так и экспертов. За ней пристально следят, пытаются взвешивать сколько пройдёт, сколько не пройдёт. Мне кажется, здесь важно подсчитывать не количество прошедших, а саму попытку. Это важный шаг», - отметил Алексей Чеснаков.

Говоря об особенностях проведения предварительного голосования в новых регионах, замруководителя Центрального исполкома «Единой России», директор Высшей партийной школы Роман Романов отметил, что предварительное голосование станет катализатором становления общественно-политического актива, поскольку у жителей есть потребность в политической социализации.

«С точки зрения процессов интеграции, которые сейчас протекают в регионах, мне кажется, выборы в принципе полезны. Там многие кандидаты не просто впервые приходят попробовать себя в политике, а люди впервые знакомятся с «Единой Россией». Узнают, какие традиции, правила существуют, что такое – система выборов по законам РФ», – пояснил Роман Романов.

В заключение Сергей Перминов напомнил, что для контроля за ходом предварительного голосования был открыт федеральный ситуационный центр и региональные центры. В них работают ИТ-специалисты и юристы партии, которые готовы ответить на любые вопросы.

Напомним, электронное предварительное голосование проходит с 22 по 28 мая 2023 года. Избиратели могут зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU до 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги».

В Единый день голосования пройдёт 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске — мэра города. В Крыму выберут депутата Госдумы по одномандатному округу №19, в Липецкой области — по одномандатному округу №144, в Карачаево-Черкесской Республике — по одномандатному округу №16.