2,35 млрд от продажи «Челси», принадлежавшей роману Абрамовичу, обещают передать Украине.
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«Западная» группировка войск на Купянском направлении вывела из строя четыре украинских ДРГ, до 190 националистов, три автомобиля, гаубицу Д-30. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении отправила во тьму до 65 «воинов света» три пикапа, САУ «Гвоздика», гаубицы, Д-20 и Д-30. «Южная» группировка войск на Донецком направлении нивелировала до 270 боевиков, три бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-30, два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригад ВСУ в районах Ступочки и Авдеевки в ДНР. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла такие потери противнику: до 110 бойцов ВСУ, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30. На Херсонском направлении уничтожила до 25 боевиков, два автомобиля и САУ «Гвоздика». ПВО перехватила 8 снарядов РСЗО HIMARS и 28 украинских БПЛА. Навигация ни к черту.
ФСБ доложила о террористической атаке на две атомные станции - Ленинградскую и Калининскую. Их планировали спецслужбы незалежной к 9 мая — а российским спецслужбам теракты удалось сорвать. По данным ФСБ, диверсионно-террористической группе Службы внешней разведки Украины поручался подрыв 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Это нарушило бы режим работы АЭС и нанесло бы серьезный ущерб России. Террористы успели подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС. Задержаны два украинца, объявлен в розыск еще один гражданин Украины и РФ, успевший сбежать в Бельгию. Но и в Брюсселе шоколадом не намазано.
Игорь Клименко, глава украинского МВД, сообщил, что количество преступлений в незалежной, связанных с кибермошенничеством, увеличилось почти на две трети с февраля 2022 года. Клименко пояснил: «На сегодня на 60% увеличилось число таких преступлений по отношению к нашим гражданам». Речь о сфере услуг, продаж, когда у жертвы выманивают реквизиты, чтобы использовать их в своих целях. В Киеве создан центр, отрабатывающий такие преступления. В помощь украинцам, по данным генерала ВС США Уильяма Хартмана, отправлено 43 спеца Национальной миссии по кибербезопасности (CNMF) для борьбы с хакерами. Подгузники и беруши им выдали?
Ли Хуэй, спецпредставитель правительства КНР, заявил, что его страна поддержит инициативы европейских стран по украинскому конфликту, которые будут исходить из первопричин кризиса. Ли Хуэй отметил: «Всем сторонам нужно начинать с себя и создавать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров путем накопления взаимного доверия». По его словам, число разумных голосов, выступающих за прекращение боевых действий на Украине, возрастает. А виноват в конфликте тот, кто громче всех кричит «держи вора!».
По информации из МВД Украины, готовится законопроект об ответственности для украинских мужчин, слинявших из страны во время боевых действий. Речь о тех, кто нелегально покинул Украину. Скорее всего, закон инициирует правительство и Верховная рада. В незалежной больше года действует военное положение и выезд мужчин от 18 до 60 лет за рубеж запрещен. Но из 8 миллионов, покинувших самостийную после февраля 2022-го, как минимум четверть — лица мужского пола, которые входят в этот возрастной коридор. Неужели два миллиона сядут? Если вернутся...
Майк Пенроуз, экс-исполнительный директор Unicef UK и глава фонда, созданного для управления деньгами от продажи «Челси», сообщил, что 2,35 млрд фунтов стерлингов, вырученные при его продаже, могут «поступить пострадавшим от конфликта на Украине». И случится это уже в июне. О чем Пенроуз заявил в интервью The Times: «Скоро год с момента продажи клуба. Надеемся, что сможем урегулировать все юридические вопросы». Пенроуз пожаловался, что нынешнее британское правительство уже третье за последний год, с которым ведется диалог: «Каждый раз приходится иметь дело с новыми людьми, это очень сложно». Деньги от продажи «Челси» остаются не изъятыми, а заблокированными. Они по-прежнему формально принадлежат экс-владельцу клуба Роману Абрамовичу. Британское правительство должно выдать лицензию. А перевод средств должен одобрить и принадлежащий Абрамовичу фонд Fordstam. Все для фронта, все для победы? Только для чьей?
Рон Десантис, губернатор Флориды, объявил о своем участии в президентской гонке 2024 года и высказался об украинском конфликте к 2025 году. В интервью Fox News он заявил: «Я бы не хотел видеть более широкого конфликта. И я бы не хотел видеть США с их войсками, втянутыми в конфликт на Украине». Да никто бы не хотел, кроме одного паренька в хаки.
Жан-Поль Паломерос, бывший верховный главноком НАТО по трансформации, заявил, что применение Киевом истребителей F-16 в этом году маловероятно. В эфире телеканала LCI французский генерал назвал применение F-16 украинской армией «еще далекой перспективой». Паломерос сообщил: «Мне это кажется очень амбициозным и в значительной степени маловероятным». Заодно генерал подчеркнул, что государства, поддерживающие незалежную, выступают категорически против ударов украинской армии по территории РФ. Так и сказал: «Это ключевой вопрос. Бомбить россиян на их территории — на данный момент табу для союзников». На данный момент?
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