2,35 млрд от продажи «Челси», принадлежавшей роману Абрамовичу, обещают передать Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПВО идут на рекорд — минус 28 беспилотников за сутки

«Западная» группировка войск на Купянском направлении вывела из строя четыре украинских ДРГ, до 190 националистов, три автомобиля, гаубицу Д-30. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении отправила во тьму до 65 «воинов света» три пикапа, САУ «Гвоздика», гаубицы, Д-20 и Д-30. «Южная» группировка войск на Донецком направлении нивелировала до 270 боевиков, три бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-30, два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригад ВСУ в районах Ступочки и Авдеевки в ДНР. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла такие потери противнику: до 110 бойцов ВСУ, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30. На Херсонском направлении уничтожила до 25 боевиков, два автомобиля и САУ «Гвоздика». ПВО перехватила 8 снарядов РСЗО HIMARS и 28 украинских БПЛА. Навигация ни к черту.

Подрыв украинцами двух российских АЭС сорвали спецслужбы

ФСБ доложила о террористической атаке на две атомные станции - Ленинградскую и Калининскую. Их планировали спецслужбы незалежной к 9 мая — а российским спецслужбам теракты удалось сорвать. По данным ФСБ, диверсионно-террористической группе Службы внешней разведки Украины поручался подрыв 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Это нарушило бы режим работы АЭС и нанесло бы серьезный ущерб России. Террористы успели подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС. Задержаны два украинца, объявлен в розыск еще один гражданин Украины и РФ, успевший сбежать в Бельгию. Но и в Брюсселе шоколадом не намазано.

Киев боится рост кибермошенничества

Игорь Клименко, глава украинского МВД, сообщил, что количество преступлений в незалежной, связанных с кибермошенничеством, увеличилось почти на две трети с февраля 2022 года. Клименко пояснил: «На сегодня на 60% увеличилось число таких преступлений по отношению к нашим гражданам». Речь о сфере услуг, продаж, когда у жертвы выманивают реквизиты, чтобы использовать их в своих целях. В Киеве создан центр, отрабатывающий такие преступления. В помощь украинцам, по данным генерала ВС США Уильяма Хартмана, отправлено 43 спеца Национальной миссии по кибербезопасности (CNMF) для борьбы с хакерами. Подгузники и беруши им выдали?

В Пекине видят виновных в украинском кризисе — и это не Москва

Ли Хуэй, спецпредставитель правительства КНР, заявил, что его страна поддержит инициативы европейских стран по украинскому конфликту, которые будут исходить из первопричин кризиса. Ли Хуэй отметил: «Всем сторонам нужно начинать с себя и создавать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров путем накопления взаимного доверия». По его словам, число разумных голосов, выступающих за прекращение боевых действий на Украине, возрастает. А виноват в конфликте тот, кто громче всех кричит «держи вора!».

Киев накажет сбежавших от конфликта

По информации из МВД Украины, готовится законопроект об ответственности для украинских мужчин, слинявших из страны во время боевых действий. Речь о тех, кто нелегально покинул Украину. Скорее всего, закон инициирует правительство и Верховная рада. В незалежной больше года действует военное положение и выезд мужчин от 18 до 60 лет за рубеж запрещен. Но из 8 миллионов, покинувших самостийную после февраля 2022-го, как минимум четверть — лица мужского пола, которые входят в этот возрастной коридор. Неужели два миллиона сядут? Если вернутся...

Куда пойдут деньги от продажи "Челси"

Майк Пенроуз, экс-исполнительный директор Unicef UK и глава фонда, созданного для управления деньгами от продажи «Челси», сообщил, что 2,35 млрд фунтов стерлингов, вырученные при его продаже, могут «поступить пострадавшим от конфликта на Украине». И случится это уже в июне. О чем Пенроуз заявил в интервью The Times: «Скоро год с момента продажи клуба. Надеемся, что сможем урегулировать все юридические вопросы». Пенроуз пожаловался, что нынешнее британское правительство уже третье за последний год, с которым ведется диалог: «Каждый раз приходится иметь дело с новыми людьми, это очень сложно». Деньги от продажи «Челси» остаются не изъятыми, а заблокированными. Они по-прежнему формально принадлежат экс-владельцу клуба Роману Абрамовичу. Британское правительство должно выдать лицензию. А перевод средств должен одобрить и принадлежащий Абрамовичу фонд Fordstam. Все для фронта, все для победы? Только для чьей?

Кандидат в президенты США не хочет конфликта на Украине

Рон Десантис, губернатор Флориды, объявил о своем участии в президентской гонке 2024 года и высказался об украинском конфликте к 2025 году. В интервью Fox News он заявил: «Я бы не хотел видеть более широкого конфликта. И я бы не хотел видеть США с их войсками, втянутыми в конфликт на Украине». Да никто бы не хотел, кроме одного паренька в хаки.

Французский генерал не верит, что F-16 помогут Киеву

Жан-Поль Паломерос, бывший верховный главноком НАТО по трансформации, заявил, что применение Киевом истребителей F-16 в этом году маловероятно. В эфире телеканала LCI французский генерал назвал применение F-16 украинской армией «еще далекой перспективой». Паломерос сообщил: «Мне это кажется очень амбициозным и в значительной степени маловероятным». Заодно генерал подчеркнул, что государства, поддерживающие незалежную, выступают категорически против ударов украинской армии по территории РФ. Так и сказал: «Это ключевой вопрос. Бомбить россиян на их территории — на данный момент табу для союзников». На данный момент?

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