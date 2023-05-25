Анастасия Волочкова срывающимся голосом рассказала о скандале с дочерью, которая запретила ей появляться на выпускном

Балерина Анастасия Волочкова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Дочка Анастасии Волочковой запретила матери появляться на своем выпускном. Ариадна давно живет в семье отца Игоря Вдовина, а к знаменитой родительнице приезжает лишь в гости. Балерина постоянно признавалась, что гордится наследницей. А теперь разразилась гневной отповедью в адрес ребенка.

Анастасия Волочкова обвинила родную дочь Ариадну в лицемерии из-за того, что та запретила матери приходить на выпускной. Якобы балерина перетянет все внимание на себя. "Люди добрые, это боль моя! Это боль моей жизни. Ариадна Волочкова не хочет меня видеть на своем выпускном. Это предательство моих близких людей..." - срывающимся голосом заявила артистка.

Досталось не только неблагодарной отроковице, но и матери Анастасии, а также бывшему возлюбленному Игорю Вдовину, от которого она родила Ариадну. Балерина уверена, что Вдовин оказывает большое влияние на ребенка.

"Я знаю, что, к сожалению, мою дочь настраивают против меня. Это происходит со стороны моей мамы и со стороны отца, который по-прежнему не может успокоиться. Они пытаются устроить так, чтобы на выпускном у дочери меня не было!" - сокрушается артистка.

В финале брошенная королева шпагатов пригрозила, что все равно явится на праздник без приглашения.

До этого балерина призналась, что не была на последнем звонке Ариадны. По ее словам, родная дочь видит в ней конкурентку. На днях наследница окончила лицей при Высшей школе экономики, где преподает ее отец. При этом, по словам Волочковой, именно она дала наследнице абсолютно все: "Дочь родилась с золотым тазиком. У нее всегда все было".

Напомним, единственная дочь балерины проживает в семье отца, а известную маму изредка навещает. Волочкова до недавнего времени пела дифирамбы наследнице.

"Моя любимая доченька Ариадна приехала в гости покачать меня на качели. Какая же она стала взрослая! Какие бы нас не разделяли расстояния, мы всегда рядом! И ведь мы с Аришей так похожи характерами, мировоззрением и не только. Это самый прекрасный человек! А я - счастливая мама. Я восхищаюсь внутренним миром этои прекрасной леди. Ее талантами, трудолюбием, знаниями, поэтическим даром, художественным, музыкальным, знанием иностранных языков, а, главное, человечностью и добротой", - сообщала Анастасия.

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