Анекдоты: Чем тише сидит ребенок в соседней комнате, тем страшнее туда заходить…

Буратино посадили в тюрьму. Захлопнулась за ним дверь камеры. И прокурор, снимая шляпу, сказал:
- Наконец-то я посадил дерево! Теперь осталось построить дом и родить сына.
* * *
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«В нашем ресторане самая низкая процентная ставка по кредиту на сырную тарелку!»
* * *
- Доктор, мой парень ложится спать в 20.00 и не отвечает на мои сообщения.
- Похоже, у вашего парня жена.
* * *
А давайте представим, что все соцсети обнулились. Все их серверы и облака внезапно отформатировал страшный вирус, все ваши странички, паблики, подписчики, лайки, репосты - всё! Нет ничего, полный ноль! Чувствуете?
Чувствуете, как человечество ни фига не потеряло?
* * *
Однажды мне запретили сфотографировать фреску «Иисус выгоняет торговцев из храма», потому что фотосъемка в храме платная.
* * *
- Вовочка, ты чего мне грубишь? Отец я тебе или нет?
- Ну ты, папаня, и вопросики задаешь! Откуда я-то знаю?!
* * *
- У меня все хорошо, мне нечем вас порадовать...
* * *
Объявление:
«Просьба к угнавшему вчера вечером «ВАЗ» шестой модели с перекрестка улиц Ленина и Пушкина вернуть девушку с заднего сиденья».
* * *
На интернет-форуме:
«Расскажи о себе». - «Ну, я ленивая и люблю поесть... Дальше лень рассказывать, пойду к холодильнику перехвачу что-нибудь».
* * *
- Пап, а ты 400 метров за 50 секунд пробегаешь?
- Да.
- Это же результат мастера спорта. Кто тебя так бегать научил?
- Криминальный район, сынок. Криминальный район.
* * *
Диалог двух блондинок:
- Я вообще не пью... только вино... а что такое мартини?
- Мартини, если вкратце, - это настойка на косточках.
- Ничёсе, это почти холодец?!
* * *
Купил курс, где английскому обучают во сне. Но жена выгнала преподавательницу из нашей постели…
* * *
- Алло! Диспетчерская? Я застрял в лифте между этажами!
- Мастер будет через 30 минут. Вы только никуда не уходите.
* * *
Когда умирает трудовик, перед его глазами проносятся все сделанные его учениками табуретки.
* * *
- Как повысить цены так, чтобы народ одобрил?
- Очень просто. Сначала нужно объявить, что цены будут повышены в три раза. Народ станет возмущаться. Затем нужно повысить цены на 50 процентов. Народ вздохнет с облегчением и скажет:
- Как хорошо!
* * *
Приходит сосед к Петровичу и спрашивает:
- Как у тебя корова 100 литров в день дает?
Петрович:
- Так ить тут все дело в ласке. Захожу к ней и ласково спрашиваю: «Ну, что у нас сёдни, молоко или говядина?»