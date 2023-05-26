Анекдоты: Чем тише сидит ребенок в соседней комнате, тем страшнее туда заходить…

Буратино посадили в тюрьму. Захлопнулась за ним дверь камеры. И прокурор, снимая шляпу, сказал:

- Наконец-то я посадил дерево! Теперь осталось построить дом и родить сына.

* * *

Реклама:

«В нашем ресторане самая низкая процентная ставка по кредиту на сырную тарелку!»

* * *

- Доктор, мой парень ложится спать в 20.00 и не отвечает на мои сообщения.

- Похоже, у вашего парня жена.

* * *

А давайте представим, что все соцсети обнулились. Все их серверы и облака внезапно отформатировал страшный вирус, все ваши странички, паблики, подписчики, лайки, репосты - всё! Нет ничего, полный ноль! Чувствуете?

Чувствуете, как человечество ни фига не потеряло?

* * *

Однажды мне запретили сфотографировать фреску «Иисус выгоняет торговцев из храма», потому что фотосъемка в храме платная.

* * *

- Вовочка, ты чего мне грубишь? Отец я тебе или нет?

- Ну ты, папаня, и вопросики задаешь! Откуда я-то знаю?!

* * *

- У меня все хорошо, мне нечем вас порадовать...

* * *

Объявление:

«Просьба к угнавшему вчера вечером «ВАЗ» шестой модели с перекрестка улиц Ленина и Пушкина вернуть девушку с заднего сиденья».

* * *

На интернет-форуме:

«Расскажи о себе». - «Ну, я ленивая и люблю поесть... Дальше лень рассказывать, пойду к холодильнику перехвачу что-нибудь».

* * *

- Пап, а ты 400 метров за 50 секунд пробегаешь?

- Да.

- Это же результат мастера спорта. Кто тебя так бегать научил?

- Криминальный район, сынок. Криминальный район.

* * *

Диалог двух блондинок:

- Я вообще не пью... только вино... а что такое мартини?

- Мартини, если вкратце, - это настойка на косточках.

- Ничёсе, это почти холодец?!

* * *

Купил курс, где английскому обучают во сне. Но жена выгнала преподавательницу из нашей постели…

* * *

- Алло! Диспетчерская? Я застрял в лифте между этажами!

- Мастер будет через 30 минут. Вы только никуда не уходите.

* * *

Когда умирает трудовик, перед его глазами проносятся все сделанные его учениками табуретки.

* * *

- Как повысить цены так, чтобы народ одобрил?

- Очень просто. Сначала нужно объявить, что цены будут повышены в три раза. Народ станет возмущаться. Затем нужно повысить цены на 50 процентов. Народ вздохнет с облегчением и скажет:

- Как хорошо!

* * *

Приходит сосед к Петровичу и спрашивает:

- Как у тебя корова 100 литров в день дает?

Петрович:

- Так ить тут все дело в ласке. Захожу к ней и ласково спрашиваю: «Ну, что у нас сёдни, молоко или говядина?»