Надо, надо целоваться по утрам и вечерам

Читатели обсуждают наиболее впечатлившие их материалы нашей рубрики Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Бывшие - это навсегда» - так можно сформулировать главную мысль материала «Был, да не сплыл», опубликованного 5 мая с. г. Вроде уже и расстались с человеком, вроде уже ничего с ним не связывает. А он нет-нет да и возникнет снова в вашей жизни. Судя по всему, многим нашим читателям это известно не понаслышке.

Марина:

А чему удивляться? «Бывший» - это ведь не тот, с которым пару раз встретились и разбежались. Это звание заслужить надо. Много общались, жили вместе, может, даже женаты были. Значит, что-то связывало. И вот так все взять и забыть? Вряд ли.

Дина Д.:

Ну тут все зависит от того, как расстались. Если оба проклятия вслед друг другу посылали и до сих пор друг друга ненавидят, то чего им пересекаться в новой жизни? А если, как говорят юристы, по соглашению сторон, то пусть себе пересекаются, молодость вспоминают, впечатлениями о своих нынешних делятся.

Царская невеста:

Там в тексте есть пассаж про то, что «правильно и мудро» поддерживать отношения с отцом своего ребенка. Вы серьезно? А если этот отец алкаш и садист? И вы именно из-за этого с ним как раз и расстались. Уверены, что такое общение нужно вам и вашему ребенку? Уж я лучше сама как-нибудь. А если муж нормальный был, то он и сам со мной общаться будет, если захочет с ребенком повидаться и помочь чем-нибудь.

Т. Н.:

А у меня вот с бывшим мужем полная гармония: мне его жизнь неинтересна, своей хватает, он тоже, кажется, обо мне не вспоминает. Идеальная пара.

Опрос показал, что мужчины и женщины по-разному понимают полноценный отдых. Для женщин это яркие эмоции, смена картинки и желательно море, мужчинам подавай мягкий диван и домашнее безделье, лишь бы на работу не ходить. Об этом пишет наш автор в материале «На море хорошо, а на диване лучше».

Нина:

Давайте я вас со своим мужем познакомлю. Два раза в год уходит с друзьями в какие-то жуткие походы по таежным рекам. Камчатка, Восточная Сибирь. Они там пару недель плывут на лодке по диким местам, ни тебе населенных пунктов, ни мобильной связи. Ловят рыбу, ее же едят. Ну еще тушенку с собой берут, рис, гречку. Это летом. Чуть зима - они уже на снегоходах куда-то намыливаются. Алтай, Карелия, та же Камчатка. Поехали с ним в Таиланд, ну надо же когда-то и вместе отдыхать. Отдохнули. Хороший отель, хороший пляж, теплое море. Так он и там на второй день заскучал и отправился в какой-то трехдневный поход по джунглям с гидом. А я эти три дня одна на пляже загорала. Диван, говорите, мужикам нужен? Ну-ну.

Светлана1999:

Я не очень поняла, почему из всех видов отдыха в материале выделяют именно море? Мне очень нравится ездить по разным городам, знакомиться с памятниками архитектуры, ходить по музеям, просто бродить по улочкам.

ПростоМария - Светлане1999:

Тут многое от внешности зависит. Лично я и правда море больше всего люблю. Уж такая у меня фигура - хочется хоть где-то ее показать, пусть люди порадуются.

Игорь:

А у меня с Гурзуфом столько приятных воспоминаний связано! Пальмы, кипарисы, цикады всякие, поцелуйчики на ночном пляже под шум волн. Так что когда жена мне говорит «поехали на море», я только за. Сидим с ней ночью на пляже, целуемся, молодость вспоминаем. А на диване я и правда полежать люблю. Но лучше, если этот диван где-нибудь на югах.

Ученые (не английские) доказали: объятия, нежные прикосновения и поцелуи укрепляют не только отношения, но и здоровье (см. материал «Обнимайся, если хочешь быть здоров»). С горячей поддержкой этого научного открытия выступило большинство наших читателей. Но не все.

Красавчик Дэн:

Всю жизнь мечтал посмотреть, как такие исследования проводятся. Ну ладно, про влияние обнимашек на здоровье можно как-то с помощью датчиков выяснить - пульс, дыхание, все такое. А вот насчет того, в каких странах чаще всего проявляют нежные чувства, - слушайте, ну это же бред какой-то. Как это можно сосчитать? Ходить по улицам с поцелуеметром? Или просить в анкетах отвечать?

Юлия жена Юрия:

Меня вот тоже эта статистика смущает. С другой стороны, правильно пишет Моногамов - наше 18-е место в этом хит-параде нежности это повод задуматься: а не слишком ли мы сдержанно выражаем свои чувства? На улицах даже весной не видно обнимающихся парочек, а уж про целующихся и говорить нечего. Уже вроде никто не считает это вольностями, а все равно - не целуются, не обнимаются. В Австрию, что ли, поехать?

Верунчик:

В целом все нормально, но вот эти инструкции в конце! «Обнимать только с согласия (!) партнера, чтобы не повысить у него уровень стресса». Милый друг, я тебя обниму, не возражаешь? И особенно это: «Обниматься нужно не менее 20 секунд, чтобы началась выработка гормона нежности и любви окситоцина». Засекай время, дорогой, сейчас окситоцин начнет выделяться. Комедия, а не наука!