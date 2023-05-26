Военная спецоперация на Украине 26 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

Американские военные начали углублённую проверку нападения украинских боевиков на Белгородскую область. В первую очередь их интересует, действительно ли террористы применяли вооружение США для атаки на территорию России. Параллельно с проверкой, американский генерал Марк Милли обязал Киев не применять оружие из Штатов для нанесения ударов по РФ.

В то же время официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила, ссылаясь на главу ведомства Владимира Колокольцева, что поставляемое американцами оружие на Украину может появиться в любой точке мира. Особенно это касается стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила 25 мая 2023 года о новом обмене военнопленными между РФ и Украиной. Российские солдаты уже вернулись на родину, с чем Москалькова их поздравила, и пожелала всего наилучшего.

Украинское Минобороны решило попытаться развеять слухи о тяжёлом ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, показав видео с его участием. Когда оно было снято - не ясно, Залужный до сих пор не появляется в публичном поле.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале перемещения тактического ядерного оружия России на территорию Республики. Места под хранение ТЯО в Белоруссии уже подготовлены.