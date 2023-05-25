Герой спецоперации «Z» рядовой Ревин доказал - один в поле воин

Гвардии младший сержант Вячеслав ОКАЕМОВ и рядовой Алексей Ревин Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идешь бить неприятеля – умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации. Побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А своих воинов предупреждал: «Недорубленный лес опять вырастает»!

ПРИКРЫЛ ФЛАНГ ОТ АТАКИ НАЦИОНАЛИСТОВ

Гвардии младший сержант Вячеслав Окаемов

«Командир машины - оператор взвода противотанковых управляемых ракет гвардии младший сержант Вячеслав Окаемов со своим экипажем находился на замаскированной позиции, выполняя боевую задачу по удержанию господствующей высоты на танкоопасном направлении. Противник в попытке выбить российские подразделения с занимаемой высоты, предпринял штурм наших позиций с применением тяжелой бронетехники. Ведя наблюдение, Окаемов своевременно обнаружил выдвижение противника в направлении оборонительных рубежей. Несмотря на начавшийся минометный обстрел, не демаскируя свою позицию, экипаж Вячеслава продолжал наблюдение. Находясь под огнем противника, Окаемов корректировал огонь российской артиллерии, своевременно обнаруживал и передавал на командный пункт информацию о перемещении бронетехники и мотопехоты боевиков. В ходе боя, дождавшись выдвижения бронегруппы противника, грамотно управляя экипажем, маневрируя, меняя огневые позиции, прицельным огнем ПТУР Вячеслав поразил танк и группу пехоты националистов, предпринявших попытку атаковать с фланга. Профессиональные и самоотверженные действия гвардии младшего сержанта Вячеслава Окоемова сорвали атаку боевиков, противник был своевременно обнаружен и понёс значительные потери в живой силе и бронетехнике».

ДОКАЗАЛ - ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Рядовой Алексей Ревин

«Рядовой Алексей Ревин в составе подразделения выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных в ходе боев с украинскими националистами. С целью вернуть ранее утраченные позиции противник предпринял попытку прорыва обороны российских войск. В ходе отражения наступления боевиков рядовой Ревин остался отрезанным от основных сил. Не теряя самообладания, Алексей закрепился на господствующей высоте, откуда продолжил держать оборону в одиночку, сковывая действия противника на протяжении нескольких часов. Позиция Алексея неоднократно подвергалась атаке дронов противника и минометному обстрелу. Однако, не смотря на минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения Алексей удержал оборонительный рубеж до прибытия подкрепления. Прибывшие подразделения отбросили врага на исходные позиции. Смелость и отвага рядового Алексея Ревина позволили российским подразделениям отразить атаку боевиков».

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