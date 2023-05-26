Европа превращается в Украину

Украинизация Польши идет по стране семимильными шагами, доказывая, что не Украина превращается в Европу, а Европа в Украину Фото: EAST NEWS

Поляки скоро могут превзойти украинцев по части перемог Польши над миром. "Замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик в Берлине передал группе депутатов Бундестага доклад о репарациях. Его главный вывод: требования Варшавы будут еще выше. Он заявил, что сумма в 1,3 трлн евро – "довольно консервативный расчет" для Германии, а на самом деле требования о репарациях должны быть в 5 или даже в 10 раз выше".

Если раньше Варшава требовала от Берлина репарации в объеме 1,3 трлн евро, то теперь аппетит проснулся (как гласит известная немецкая пословица, он приходит во время еда, но вот "еды" еще нет, а аппетит уже даст сто очков форы), и поляки хотят теперь получить 13 триллионов евро. Наверное, можно и в долларах. Причем, они не шутят, а несут этот бред совершенно серьезно.

- Варшава ожидает диалога по этому вопросу и надеется, что требования воспримут всерьез, — заключил пан Мулярчик в завершение своего общения с немецкими парламентариями.

С запасцем обозначил претензии. Наверное, чтобы и на Украину хватило. А то ведь правящая сейчас "Право и Справедливость" не жалеет злотых на снабжение Киева вооружениями и "финансовую помощь" президенту (пока еще) Украины Володымыру Зеленскому.

И ведь не сказать, что у Польши нет проблем, раз они занимаются таким бесперспективным делом. В апреле в стране было зафиксировано падение производства в 25 отраслях промышленности из 34-х. Спад промышленного производства в этом месяце составил 6,4% в годовом исчислении и почти 15% к предыдущему месяцу. Рост есть лишь в тех отраслях (по большей части), которые заняты поставкой и ремонтом техники ВСУ.

Не могут радовать поляков и новости из России, где Госдума проголосовала за запрет перевозок грузов по территории РФ польским автотранспортом. В результате, как оценил потери Варшавы спикер Госдумы Вячеслав Володин, польская экономика недосчитается 8,5 млрд. долларов, а тысячи поляков-дальнобойщиков станут безработными из-за банкротства и закрытия их компаний.

Впрочем, полякам достаточно и своих внутренних "радостей", по большей части связанных с Украиной и беженцами из Незалежной, осевшими для панувания среди панов. Ведущее польское СМИ Rzeczpospolita ужаснулось тому, насколько резко выросла контрабанда оружия из Украины в Польшу. Замглавы польского МВД Мацей Васик сообщил, что в 2022-м году погранслужба и полиция изъяли более 8,3 тыс. единиц незаконного оружия, а за весь 2021-й – всего лишь 1,4 тыс. Но нынешний год готов перекрыть и прошлогодний рекорд, Если за первый квартал 2022-го стоимость конфискованной оружейной контрабанды составила 37 млн злотых, то в первом квартале нынешнего года этот показатель увеличился вдвое – 73 млн злотых (это примерно около 1,5 млрд. рублей). А вот польский портал Interia отмечает, что украинская мафия занимается в Польше контрабандой не только оружия, угнанных автомобилей, табачных изделий и алкоголя, но и людей, буквально торгуя последними. Из-за этого выросла преступность и в сфере подделки документов: видов на жительство, водительских прав и прав собственности на транспортные средства.

То есть заняться есть более, чем. Но куда приятнее по-украински сесть и помечтать, как весь мир должен. Или, как в анекдоте про наиболее реалистичный вариант выхода из кризиса, когда "прилетят инопланетяне и все нам тут сделают". А если еще начать мечтать о репарациях с России, то можно, вообще, ничего не делать. Только превращать свою страну в скатывающееся в бедность образование, нашпиговывая Украину оружием и отобранными у собственного населения деньгами.

Украинизация Польши идет по стране семимильными шагами, доказывая, что не Украина превращается в Европу, а Европа в Украину. И это единственный случай, когда следует писать "в", а не "на".

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