До лития рукой подать: Самый легкий металл будут добывать в Арктике

А. Ф. Соседко с дочерью Татьяной. Сочи. Фото В. И. Гордиенко, 1956 г.

- Я счастливый человек, - говорит мне Татьяна Александровна. Согласитесь, редкий человек, дожив до почти 90 лет, может таким похвастаться. И дело не в достатке или благополучии. В жизни моей собеседницы были и эвакуация, и непростые послевоенные годы, и сложные экспедиции. Но самое главное – рядом с ней были ее близкие и любимая работа.

Геология – мир, в котором Татьяна Лукьянова оказалась сразу, как только появилась на свет. Ее отец - Александр Федорович Соседко, советский ученый, геолог, геохимик, минералог, кандидат геолого-минералогических наук, исследователь Средней Азии, Урала, Кольского полуострова. На его счету немало геологических открытий и разработок. Он был учеником и сподвижником великих ученых – Вернадского, Обручева, Архангельского, Ферсмана. В послевоенные годы Соседко посвятил свою жизнь месторождениям в пределах Колмозеро-Воронинского зеленокаменного пояса (Кольский полуостров). После его смерти туда же приехала и его дочь Татьяна, чтобы подхватить дело отца. К этому мы еще вернемся. А пока…

А. Ф. Соседко, 1956 г.

ПОЧТИ ПЯТАЯ ЧАСТЬ

Месторождение Колмозеро – уникальное по своим ресурсам. Оно было открыто еще в 1947 году. И с тех пор считается наиболее перспективным российским литиевым хранилищем, содержащим также бериллий, ниобий и тантал. Геологоразведка велась до 1960-х годов, было установлено, что там сосредоточено 19% всех разведанных запасов лития России. В советское время их разработку посчитали нецелесообразной, потому что литий не был остро востребован в промышленности. Сегодня литий стал дефицитным металлом во всем мире. Цены на него растут, т.к. высокотехнологичные отрасли набирают обороты.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Литий нужен:

- в электронике,

- в создании лазерной техники,

- для производства литиевых батареек, аккумуляторов,

- в авиакосмической отрасли,

- в атомной энергетике.

Сегодня месторождение на Кольском получило второе рождение. Недавно право пользование им получило совместное предприятие «Норникеля» и «Росатома» — «Полярный литий». По проекту выпуск карбоната и гидроксида лития составит 45 тысяч тонн в год. Завершение проектирования и геолого-разведочных работ планируется через несколько лет, а выход на проектную мощность — к 2030 году.

На этом вертолете А. Ф. Соседко и А. В. Сидоренко облетели все месторождения гранитных пегматитов Кольского п-ва. У вертолета — А. Ф. Соседко. Фото А. В. Сидоренко, 1956 г.

Партнеры планируют создать масштабное интегрированное производство от горнорудных работ и переработки до высокотехнологичной продукции, которое откроет более 1 000 новых рабочих мест и позволит заместить импорт в Россию как литиевого сырья, так и батарейных компонентов.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему так нужен литий?

Возьмем, к примеру, электромобили, производство которых растет во всем мире, как альтернатива неэкологичным топливным автомобилям. По итогам 2022 года в мире эксплуатируется более 26 млн единиц электротранспорта. Несмотря на то, что в России этот показатель ниже и на текущий момент составляет более 20 тыс. электромобилей, стоит отметить рекордный объем продаж «электричек» за 2022г. Их объем увеличился более чем на 33% по сравнению с предыдущим периодом. В соответствии с «Концепцией по развитию производства и использования электроавтомобильного транспорта в РФ до 2030 года», утвержденной Правительством РФ, к 2030 году в России ежегодно должно производиться около 220 тыс. электрокаров. Для этого нужен литий, который является одним из элементов тяговых аккумуляторных батарей, серийный выпуск которых в 2025 году начнется на первой в России гигафабрике в Калининградской области.

ИЗ ПЕЩЕР В АРКТИКУ

- Мой отец Александр Федорович Соседко окончил Московскую горную академию, - продолжает рассказ Татьяна Александровна Лукьянова. – Его практическая деятельность началась с 1923 года и до конца жизни. Он умер рано, в 1957 году. С 13 до 22 лет отец жил в Фергане и его первые экспедиции были по Средней Азии. Он хорошо знал обычаи и языки среднеазиатских народов. Академик Ферсман обратил внимание на моего отца, когда тот был еще студентом и взял его работать в свою команду в геологический институт имени Ломоносова.

Во время войны Ферсман и сослуживцы выполняли важную государственную задачу. Это была военизированная геологическая экспедиция особого назначения при Наркомате обороны. Геология привнесла свой вклад в победу. Она решала много вопросов. В частности, изучение пещер Башкирии и Южного Урала для эвакуации в них в случае поражения нашей армии под Сталинградом стратегических цехов военных заводов. Кроме того, участники экспедиции составляли геологические карты военных действий.

Если перо в кепке начальника – значит, выходной день Слева направо: А. Ф. Соседко, М. Н. Богатырева, четвертая — В. Хильтова. Воронья тундра, лето 1951 г.

После войны в 1951 году Александр Соседко был приглашен в Кировск в Кольский филиал Академии наук. Ему предстояло изучить обнаруженные в районе среднего течения реки Воронья редкометальные гранитные пегматиты (крупные магматические горные породы). Для этого он организовал и возглавил в Геологическом институте лабораторию по изучению минералогии и геохимии редкометальных пегматитов Колмозеро-Воронинского пояса.

В числе его открытий - новые пегматитовые жилы и новые для Кольского полуострова минералы цезия (полуцит), бериллия (берилл), ряд танталовых минералов, фосфаты лития и другие. Он разработал ряд геологических и геохимических критериев поиска редкометальных гранитных пегматитов — комплексных месторождений ценного минерального сырья. Это была не просто работа. Это было правительственное задание для нужд атомной энергетики и космических исследований, которым Соседко занимался до самой своей смерти.

ОТДАТЬ, А НЕ ВЗЯТЬ

Татьяна Александровна была достойной ученицей своего отца. Она всегда помогала ему в работе, поддерживала его. Александр Федорович научил дочь главному: профессия геолога – это не взять, а отдать и создать что-либо на пользу стране. В своей книге об отце «Хотя на миг причастен будь» Лукьянова привела цитату, наиболее точно отражающую суть геологической профессии: «Абсолютное большинство интеллигентов работали, отдавая свои знания и здоровье стране, своему народу. Подвижнические экспедиции, бескорыстный труд, множество разработок, выполненных и внедренных безо всякого «спасибо». Чувство удовлетворения и гордости за свои дела, поддержка и высокая оценка товарищей, родных, признание учеников для российской интеллигенции были важнее даже личного материального благополучия».

Когда Александра Федоровича не стало, Татьяна Александровна поехала на Кольский полуостров, чтобы продолжить дело отца.

- Он оставил секретный отчет о проделанной работе, - рассказала Лукьянова. – Моя задача была переработать его для книги. Что я и сделала. Книга была издана и в ней детально описаны структуры и свойства минералов местных месторождений. Я работала на Кольском пять лет. Потом меня пригласили в аспирантуру. И я поехала учиться в Ленинградский университет на геологический факультет. Там защитила диссертацию и до пенсии работала во Всесоюзном научно-исследовательском геологическом институте имени А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ). На пенсии тоже продолжала работать. Издала две книги, выпустила 8 фильмов на геологическую тематику. В том числе о Ферсмане и об отце.

Татаьяна Александровна Соседко (Лукьянова), старший научный сотрудник ВСЕГЕИ, 70-е годы

И ПРОФЕССИЯ, И ОБРАЗ ЖИЗНИ

Самым интересным в геологии для Татьяны Лукьяновой всегда было детальное изучение минералов, их возможностей, строения, структуры. Свою кандидатскую диссертацию она посвятила бериллу как одному из важнейших минералов. Диссертация так и называлась – «Природа примесей щелочных металлов лития, натрия, калия, рубидия, цезия и воды в структуре берилла». После защиты и публикации этой работы к автору обратились физики, занимавшиеся использованием бериллов для полупроводниковых материалов. «Вы помогли нам решить проблему, на которой мы бились годами», - сказали они. Оказывается, Татьяна Александровна, сама того не подозревая, определила, почему одни бериллы можно использовать как полупроводники, а другие нельзя. Все зависит от состава тех самых примесей, указанных в названии работы.

- Геология – сложнейшая наука, - объясняет Лукьянова. – Она состоит из минералогии (изучения минералов), петрография (изучения пород, которые сложены из массы минералов), геохимии (изучения элементов поведения в земной коре химических элементов), палеонтологии (изучения ископаемых животных, по которым определяется возраст пород), и т.д.

Современный геолог, конечно, отличается от геолога советских времен. Сейчас в ходу компьютерные технологии, коих не было в прошлом веке. Одно остается неизменным – полевые практики.

- Геолог – профессия выездная. И это не только профессия, а образ жизни, - говорит Татьяна Александровна. – Только в экспедициях можно понять, готов ты стать геологом или нет.

И НАПОСЛЕДОК

- Любовь – это то, что держит меня на этом свете, - делится секретом долголетия Татьяна Александровна. – Люблю мир, людей. Предпочитаю видеть в окружающих их достоинства, нежели недостатки. Мне дорог каждый цветок, листок, деревце. Я знаю, что ни деньги, ни острова, ни дворцы не приносят счастья. Настоящее счастье – это отдавать себя другим.

СПРАВКА «КП»

Татьяна Александровна Лукьянова (Соседко) – кандидат геолого-минералогических наук, минералог.

Родилась в Ленинграде в 1934 году. С августа 1941 по ноябрь 1944 года была в эвакуации в Миассе, Южный Урал.

В 1957 году закончила геологический факультет ЛГУ и до 1962-го работала в Геологическом институте Кольского филиала АН СССР. Затем обучалась в аспирантуре ЛГУ у профессора В.А. Франк-Каменецкого, защитила диссертацию.

В 1966-1993 годах работала в отделе минералогии и петрографии ВСЕГЕИ. Выйдя на пенсию, написала замечательную книгу «Хотя на миг причастен будь» (СПб.: ВСЕГЕИ, 2004) об отце А.Ф. Соседко, исследователе геологии Кольского полуострова, первооткрывателе редкометального Колмозеро-Воронинского пояса. С видеостудией «Эдельрим» (Санкт-Петербург) создала цикл научно-популярных видеофильмов, среди которых «Академик Ферсман» (2008), «Исследование Центральной части Кольского п-ова» (2009) и «Самоцветы» (2011).