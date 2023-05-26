В случае победы на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу обещает инициировать возвращение к парламентской форме правления Фото: REUTERS

28 мая 2023 года в Турции состоится второй тур президентских выборов. В нем соперником действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана станет Кемаль Кылычдароглу, выдвинутый от оппозиционного альянса.

Накануне второго тура президентских выборов один из главных вопросов — как кандидаты смотрят на международные отношения, как относятся к России и Западу и каким видят место Турции в мире? Рассказываем кратко предвыборную программу кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу.

Что обещает избирателям Кемаль Кылычдароглу

В случае победы на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу обещает инициировать возвращение к парламентской форме правления, существовавшей в Турции до конституционного референдума 2017 года.

Утверждает, что будет добиваться возвращения в страну средств, незаконно выведенных в результате коррупции.

Выступает против вмешательства президента в финансовую политику Центрального банка и против курса на снижение ставок, что приводит к высокой инфляции. Обещает привлекать инвестиции из-за рубежа, в частности из ЕС и США.

Выступает за всестороннюю поддержку малого бизнеса, для этого будет создано соответствующее министерство, обещает беспроцентные кредиты фермерам и рыбакам.

Утверждает, что примет меры к скорейшему возвращению находящихся в Турции сирийских беженцев на родину.

Кылычдароглу обещает, что в случае его победы на выборах администрация президента вернется из нового президентского дворца в Бештепе, возведенного по инициативе Реджепа Тайипа Эрдогана, в старый, в районе Чанкая, построенный при Ататюрке.

28 мая 2023 года в Турции состоится второй тур президентских выборов Фото: REUTERS

Как Кемаль Кылычдароглу относится к России и Западу

Во внешней политике считает приоритетом курс на вступление в Турции в ЕС и приверженность членству в НАТО: «Турция обязана следовать решениям, принятым в НАТО». Обещает поддержать расширение Североатлантического альянса и возвращение Турции в проект по истребителям F-35, откуда она была исключена США из-за покупки российских систем ПВО С-400.

Выступает за укрепление конструктивного диалога с Россией «на основе равенства и сбалансированности, не личных, а институциональных отношений», за оценку отношений с ШОС «на реалистичной и устойчивой основе».

В послании российскому экспертному сообществу Кылычдароглу заявил, что «Турция заинтересована в том, чтобы турецко-российские отношения оставались здоровыми и достойными», он не считает правильными «антироссийские подходы в мире». Обещает сделать все возможное для мирных переговоров между Россией и Украиной.

Накануне первого тура выборов Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в них, написав в Twiiter обращение к «русским друзьям» по-русски: «Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране», но добавил, что по-прежнему выступает «за сотрудничество и дружбу» с Россией. Никаких доказательств вмешательства Москвы в турецкие выборы политик не представил. Его заявление было опровергнуто Кремлем, а действующий президент Турции Эрдоган, комментируя выпад своего оппонента в адрес России, обвинил его в некомпетентности и призвал «уйти на отдых».

Накануне второго тура выборов Кылычдароглу повторил, что выступает за хорошие отношения с Россией, напомнив, что инфраструктура ряда отраслей турецкой экономики была создана при поддержке Москвы. Однако, по его словам, реализация российско-турецкого проекта о создании газового хаба может увеличить энергетическую зависимость от России с 30-40% до 70-80%. Альтернативой политик считает поставки газа через Турцию в ЕС из Восточного Средиземноморья.

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