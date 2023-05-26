Одна ошибка Запада превращает мирные инициативы по Украине в фарс: там забыли настоящие цели России

Цели СВО были обозначены в самом начале при объявлении спецоперации, и их никто не менял и не отменял Фото: Александр КОЦ

На западе всерьез обеспокоились перспективами режима Зеленского и "обрезанной" Украины. "Нью-Йорк Таймс" пишет, что победа Киева нереалистична, а выход на границы даже до 24 февраля прошлого года маловероятен, "Политико" считает, что пришла пора договариваться, "Файнэншл Таймс" уверена, что украинские войска будут разбиты вдрызг в случае попытки наступления еще на дальних подступах к линии боевых действий русской реактивной артиллерией.

Периодически о мире, хотя бы о перемирии на несколько лет между Москвой и Киевом на условиях компромисса пишут немецкая "Бильд", французская "Фигаро", другие ведущие издания стран Евросоюза. Американские и европейские журналисты, эксперты, политологи и даже военные (преимущественно, отставные) чуть ли не хором начали убеждать Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным, прийти к компромиссу и смириться с потерей части территорий.

Даже "обиженная колбаса" Олаф Шольц взбодрился и начал что-то вещать о мире и будущих контактах с Путиным.

- Я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным, – заявил канцлер ФРГ и решил подбодрить Зеленского. - Россия должна понять: речь не может идти о заключении своего рода "холодного мира"», при котором примерно по линии соприкосновения пройдет новая граница между Россией и Украиной.

Это смешно, Олаф. Иди занимать очередь после Макрона. Он заодно тебе расскажет, как лучше дозваниваться до Путина, поскольку у него опыт богатый, хоть в этой области и негативный.

Все они совершенно однозначно формируют совершенно ложную уверенность, будто в этом вопросе все зависит от позиции Киева и лично Зеленского. Будто бы стоит только президенту (пока еще) Украины Володымыру Зеленскому милостиво согласиться на переговоры и сесть за этот стол, как Москва радостно на цырлах прискачет и начнет его всячески ублажать в награду за "демократию и стремление к миру".

Господа хорошие (возможно), да вот только попутали в этом вопросе чуть более, чем все. Россия пришла на территорию Украины не за территориями, а для демилитаризации и денацификации своего ставшего чрезмерно опасным соседа. Цели СВО были обозначены в самом начале при объявлении спецоперации, и их никто не менял и не отменял.

Ребята, вам не Киеву надо предлагать инициативы про переговоры, а Москве. Вы этого не поняли? До вас не дошло? Зеленский здесь ничего не решает, как он ничего не решает в Вашингтоне и Лондоне. Вы дозволяете ему там просить, но почему-то решили, что тут ему позволят диктовать.

- Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны. Все всегда заканчивается переговорами, и это неизбежно, но пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров, — заявил сегодня зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Да, понятно, что при мысли у будущем нынешней Украины у многих на Западе начинается, говоря умными словами, непроизвольное мочеиспускание, но предлагаемые Западом варианты разрешения конфликта уже недееспособны. Это позавчерашний день. Россия была готова к переговорам в "Стамбульский период", но с тех пор Зеленский и его команда доказали, что верить ублюдкам из Киева нельзя ни на грош. Поэтому никаких переговоров с нынешней властью, вплоть до полной денацификации и демилитаризации не будет. До полного разгрома нацистско-бандеровской укрогадины в ее логове.

Никакие компромиссы Москве не нужны, тем более, с ублюдками-нацистами во власти.

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