«Отнеслись хуже, чем к животным»: Полиция Парижа жестоко разогнала мирных протестующих

Без лишних церемоний силовики сразу же применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу Фото: REUTERS

В самом сердце Парижа, около престижного концертного зала Плейель, группа экоактивистов решила сорвать общее собрание акционеров крупной французской нефтегазовой компании TotalEnergies. Как пишет ежедневная газета Sud Ouest, стремясь обратить внимание на проблемы окружающей среды, активисты попытались заблокировать вход в зал, однако полиция идти на уступки не собиралась. Без лишних церемоний силовики сразу же применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Более сотни протестующих начали собираться у здания зала с самого утра. В руках они держали плакаты с надписями «Total уничтожает, банки финансируют, мы противостоим» и «Прислушайтесь к ученым: больше ни одного проекта в сфере ископаемого топлива», скандируя «Акционеры, ваша прибыль – преступление против человечества».

Когда к залу начали подъезжать акционеры Total, полиция решила применить жесткие методы для разгона климатических активистов, сидящих на земле с рассвета вблизи здания. Безжалостно продвигаясь вперед, силовики не только использовали слезоточивый газ, но и взялись за щиты, чтобы оттеснить толпу. Взрывы химических гранат и шум сотрясли окрестности, а демонстранты вновь столкнулись с глухой стеной угрозы, препятствующей их попыткам добиться изменений.

- После этого у официального Парижа нет права критиковать какие-либо страны за «несоблюдение прав человека и отступления от демократических свобод, – прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова. – И еще. Если бы так газом травили собачку или кошечку, думаю, Елисейский дворец назвал бы всех живодерами и отправил бы спецборт с экоактивистами, устроив бы целое шоу. А к людям так, получается, можно относится?

В свою очередь генеральный директор Total Патрик Пуянне, открывая собрание, заявил, что «компании пришлось принять исключительные меры, чтобы встреча прошла в наилучших условиях».

TotalEnergies не в первый раз становится жертвой активистов климатических движений. В начале февраля экологи из ассоциаций «Alternatiba Paris» и «Amis de la Terre» обрызгали красной краской фасад офиса компании, осудив ее «суперприбыль» на фоне энергетического кризиса в стране. Согласно годовому отчету Total, ее чистая прибыль в прошлом году выросла на 28% – до 20,526 миллиарда долларов.