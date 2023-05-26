Песков заявил, что Путин остается открыт для диалога с Шольцем

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 26 мая, стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц «намерен снова» обсудить по телефону с Владимиром Путиным «происходящее на Украине». Об этом он заявил в интервью газете Kolner Stadt-Anzeiger.

Шольц также напомнил, что «с последнего разговора с Президентом России прошло уже достаточно много времени».

В связи с этим журналист «Комсомольской правды» в этот же день задал официальному представителю Кремля такие вопросы…

…- Дмитрий Сергеевич, сегодня пришла информация, что Шольц собирается позвонить Владимиру Путину. И вот я подумал, не звонил ли он пока? И надо ли, вообще, разговаривать с человеком, который поставляет на Украину танки с крестами?

- Пока не звонил, - ответил Песков. - Какой-то информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор (с Президентом России. - А.Г.), я не имею.

Разговаривать надо.

Президент Путин остается открытым для диалога.

При этом, естественно, преследуя основную цель – это защита интересов нашей страны…

КСТАТИ

Как рассказывал журналистам Шольц, в ходе разговоров с Путиным по телефону Российский президент «всегда очень вежлив», а сам разговор «длится до полутора часов». Иногда они общались на немецком…