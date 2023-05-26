Суперкомпьютер и замурованное подземелье: самые яркие локации нового научно-популярного маршрута в Томске

В лабораториях Томского госуниверситета всегда кипит работа — будущие ученые осваивают технологии. Познакомиться с ними смогут и туристы. Фото: сайт ТГУ

Каким россияне представляют Томск? Чаще всего, старинным, уютным, с богатой историей и красивой архитектурой. И это действительно так! А еще это старейший в Сибири образовательный и научный центр, где совершают открытия и разрабатывают современные технологии. Увидеть его с этой стороны туристы смогут благодаря новому маршруту «Путешествие в науку: Томск - город науки и инноваций».

Первый тур состоится в понедельник, 29 мая. Гости посетят главные и самые яркие локации, а экскурсоводы (ими станут исследователи и сотрудники научных организаций) поделятся уникальным опытом, продемонстрируют оборудование и ответят на вопросы.

Итак, что увидят туристы:

1. Суперкомпьютер Томского госуниверситета. Это отечественная разработка, входит в топ-30 суперкомпьютеров России. Моделирует сложнейшие биологические, физические и химические явления, производит вычисления с использованием параллельного программирования, обрабатывает данные с очень высокой скоростью в реальном времени.

- С его помощью вуз ищет талантливых абитуриентов в соцсетях, анализирует месторождения нефти, помогает создавать графику для фильмов и мультфильмов. А еще с ним можно поиграть в шахматы! – говорят организаторы. В этом году кстати, вузу исполняется 145 лет.

2. Химические эксперименты на факультете ТГУ. Здесь, в лаборатории каталитических исследований, химики повышают эффективность удобрений, создают «оболочки» для таблеток и основы для органической и натуральной косметики. Гости не только услышат рассказ об исследованиях и разработках, но и увидят яркие химические эксперименты, рассмотрят оборудование и необычную посуду для реактивов.

3. Уникальное оборудование для 3d-печати металлических изделий. Эта экскурсия проводится в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН. Редкий шанс понаблюдать, как изготавливают специальные детали для авиации и космонавтики.

4. Замурованное подземелье в главном корпусе Томского политехнического университета.

5. «Город науки и инноваций» в Академгородке.

6. Экспериментальные установки мирового уровня в Институте оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН.

КОНКРЕТНО

Программа тура на 29 мая

10.00 - сбор участников тура возле главного корпуса ТГУ

10.10-10.40 - посещение суперкомпьютерного центра ТГУ

10.40-11.00 - трансфер в химическую лабораторию

11.00-11.40 - экскурсия на Химический факультет ТГУ

11.50-12.20 - трансфер в Академгородок

12.20-12.50 - экскурсия в Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН

12.50-13.20 - трансфер в центр города

СПРАВКА «КП»

Научный маршрут разработали в честь Десятилетия науки и технологий в России, объявленного указом Президента России. Также в области появились туры «Путешествие в науку: Томск-Сибирские Афины» и «Путешествие в науку: Химия Томска».

Отметим, что подобные научно-популярные туры организованы в 11 регионах страны, от Калининграда до Дальнего Востока. Туристы ближе познакомятся с современной российской наукой и учеными, и даже сами поучаствуют в исследованиях.