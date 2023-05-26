Как живут казаки в Австралии: Становятся народными героями, отстаивают правду, терпят гонения и хранят любовь к России

Возрождение казачества в Австралии обязано во многом энтузиазму Семена Бойкова Фото: Личный архив

На мой вопрос, могу ли я представлять его в заметке потомственным казаком, австралиец Семен Бойков смеется:

- У нашей либеральной аудитории такое определение вызывает только смех и сомнения. Пфф, австралийский казак! Это что такое?!

У многих, действительно, возникнет аналогичный вопрос: откуда в краю кенгуру и коал взялись казаки. А их на минуточку, в Австралии насчитывается порядка 10-20 тысяч! Но давайте по порядку.

ЕДУТ ПО СИДНЕЮ НАШИ КАЗАКИ

Первые отряды казаков прибыли на зеленый континент после Гражданской войны. Первопроходцами стал отряд атамана Уральского казачьего войска Владимира Толстова. Когда 1922 году надежд на сохранение царской империи не осталось, они отправились с начала в Китай, а затем - в Австралию.

Осели русские в пригороде Брисбена. Купленный крохотный участок земли всех прокормить не мог, поэтому было решено отправляться на заработки.

«Труднее всех, пожалуй, приходится русским, осевшим в Северном Квинсленде. Единственная возможность получить работу, это — на плантациях, на рубке сахарного тростника. Работа страшно изнурительна и требует больших сил и выдержки», — писал в то время журналист харбинской газеты «Рубеж» Стуков.

В 1930 году в Кордальбе (в 300 км от Брисбена) появилась первая австралийская общеказачья станица. К тому моменту на континенте уже жили забайкальские казаки, донские, кубанские. Всем им хотелось держаться своих.

Предки Семена Бойкова перебрались в Австралию из Китая в начале 1960-х. Его отец, православный священник Михаил Бойков, уже родился на зеленом континенте.

- Воспитание было строгое, военно-патриотическое. Когда мне было 14 лет я на первые заработанные деньги - 70 долларов - купил себе позолоченную рамку, в которую вставил портрет Николая II, — говорит Семен, появившийся на свет в прибрежном городе Джилонг. - В семье всегда говорили по-русски, поэтому, когда пошел в школу были проблемы, пришлось учить английский с нуля.

На сегодня, по словам Семена, можно найти больше сочувствия к России у австралийцев, чем у большинства потомков русских эмигрантов Фото: Личный архив

С ФЛАГАМИ В ПОДДЕРЖКУ ДНР

Возрождение казачества в Австралии обязано во многом энтузиазму Семена Бойкова. В 2011 году по возвращению из России, где молодой человек отучился в семинарии и объехал все Забайкалье, изучая деревни, в которых жили его предки, он задумал основать казачье общество. Традиции казаков еще теплились, те новоавстралийские русские, кто родился в 80-90-е годы, еще помнили стариков, которые рассказывали о жизни в китайском Трехречье (район, где селились белоэмигранты) и пели старинные казачьи песни.

Поначалу австралийские власти присматривались к казачьему обществу и относились благосклонно, мол, культура, песни, танцы, национальные костюмы. Колорит! Но, когда в 2014 году, казаки внезапно выступили на стороне Донбасса и поддержали присоединение Крыма, то отношение кардинально изменилось. Не нравились властям и агитационные пророссийские ролики, и акции, на которых пестрели флаги ЛДНР, и манифестации против Навального (признанного иноагентом и экстремистом).

Фото: Личный архив

AUSSIE COSSACK

Мировая известность к Семену Бойкову пришла с легкой руки английского таблоида Daily Mail. После крушения малазийского «Боинга» MH17 на востоке Украины издание опубликовало статью о Семене, где назвало его Aussie cossack («австралийский казак») и разместили фотомонтаж - австралиец на коне с шашкой в руках красуется на обломках «Боинга», а ниже комментарий: «Неужели этот австралийский казак сейчас на Украине сбил «Боинг»?!»

Травля, которой подвергся Бойков после этого, заставила его подать в суд на пять британских таблоидов, дабы защитить свое доброе имя. Фемида оказалась на стороне казака.

Новые гонения на русских австралийцев начались во время пандемии коронавируса. Правительство ввело одни из самых жестких карантинных мер в мире. «Люди ненавидели власть в тот момент, им был нужен народный герой», — вспоминает Семен. Тогда армия сторонников Бойкова и русского казачества выросла в разы. Власти, натравившие на Семена полицию (за два года у него провели почти 60 обысков), только спровоцировали рост популярности YouTube-канала Aussie kossak. Русский казак решил баллотироваться в австралийский парламент.

Фото: Личный архив

ОСОБО ОПАСЕН

С началом СВО жизнь Бойкова резко изменилась. Австралийские власти объявили на него охоту. Поводом послужил ролик, в котором Семен назвал имя предполагаемого педофила. Полиция посчитала, что был нарушен закон о неразглашении персональных данных. Ну а в качестве всеобщего устрашения Бойкова за это отправили на 10 месяцев в тюрьму, объявив угрозой национальной безопасности и дав классификацию «особо опасный преступник». Но пока казак отбывал наказание в одной из самых строгих тюрем Австралии, его судьбой обеспокоились в Москве. Благодаря поддержке адвокатов и российского МИД, Семен вышел на свободу досрочно, но, как оказалось, ненадолго.

В середине декабря, накануне поездки в Россию, Бойков стал случайным свидетелем митинга в поддержку Украины. Над собравшимися развевались жовто-блакитные флаги, красно-черные стяги «Правого сектора» (запрещен в России).

- Не смог стерпеть, пошел их разгонять, включил прямую трансляцию на своем канале, — признается Семен. Внезапно пожилой мужчина схватил его за руку, а когда казак попытался вырвать руку, незнакомец начал картинно падать на землю с криками «Полиция! Он меня ударил».

Фото: Личный архив

- Меня стали провоцировать, подбежали женщины, выбили телефон из рук, разбили экран, — продолжает Бойков. - Тут же приехали 40 полицейских. В участке никто не стал слушать, что это была самооборона, отказались смотреть видео. Потребовали сдать паспорт, хотя я просил оставить, мне же надо было на следующий день улететь.

Но уже наутро за Семеном приехал австралийский «воронок». Но дома казака не оказалось. В ту ночь он решил не ночевать у себя, а узнав о грядущем аресте отправился прямиком в российское консульство в Сиднее.

- Я подумал, раз, российское государство так яростно за меня боролось, то, если я поеду в консульство, у меня будет шанс разобраться в ситуации и защитить себя, а в тюрьме такой возможности не будет.

КАКОЕ ВАМ ДЕЛО ДО УКРАИНЫ?

Сейчас Бойков с грустью отмечает, что многие русские эмигранты в Австралии, и даже некоторые потомки казаков, стараются максимально дистанцироваться от России. Даже мужской православный русский хор, который много лет исполнял дореволюционные и советские песни, внезапно удалил из своих соцсетей некоторые композиции военных лет, гимн России и «Боже, царя храни».

Австралийский казак Семен Бойков подал документы на получение российского гражданства Фото: Личный архив

На сегодня, по словам Семена, можно найти больше сочувствия к России у австралийцев, чем у большинства потомков русских эмигрантов. Он уверен, что многом благодаря деятельности казаков удалось заставить австралийцев задуматься в первую очередь о своей стране, а не далекой Украине.

- Мы сильно давили на власть, меняли общественное мнение. Сейчас Австралия уже больше не дает оружие Украине, — говорит Семен. - Я всегда ставил вопрос так: «Какое вам дело до Украины, России. Давайте думать об Австралии. Начнется ядерная война, полетят ракеты, Австралии не должно быть в этом списке». Когда так говоришь, люди начинают задумываться о своей родине.

P.S. Вот уже полгода как Семен живет на территории российского консульства.

- Я подал документы на получение российского гражданства. Не исключено, что после получения паспорта России, власти Австралии могут лишить меня гражданства, — поясняет он и обращается уже к австралийским властям. - Дайте мне уехать в Россию, я уеду.