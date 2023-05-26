"Время работает на нас": Зачем Россия перемещает ядерное оружие в Белоруссию и какой расклад сил на Украине сейчас

Перемещение российских ядерных боеприпасов в Беларусь началось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае 2023-го ситуация в зоне СВО и вокруг Украины в целом изменилась принципиально. После взятия нами Артемовска, украинских атак на Белгород, истерик на саммите G-7 в Хиросиме и решений по размещению ядерных вооружений на западе Союзного государства, конфигурация конфликта и выхода из него приобрели иные черты.

Мы говорили об этом на Радио «Комсомольская правда» с директором Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексеем Подберезкиным.

БЕЛОРУССКИЙ НАПЕВ

- Лукашенко заявил, что перемещение российских ядерных боеприпасов в Беларусь началось - как это меняет ситуацию?

- Ничего неординарного. Такое же тактическое ядерное оружие США размещено минимум в шести европейских странах–членах НАТО.

- И ничего?

- И ничего. Оно под контролем США на территории этих государств. Размещение нашего тактического ядерного оружия повторяет их схему.

- То есть - ответная реакция на «логистику»?

- Да. И оно под контролем нашего Минобороны, 12-го управления – ядерного. Неожиданностей быть не может - с точки зрения стратегической стабильности.

ПОЛЬСКИЕ МОТИВЫ

- А с точки зрения нашей ответной реакции на реальные действия?

- Мы учитываем усиление напряженности в связи с активизацией военной деятельности натовских государств. Это и складирование вооружений, и военные учения. Последнее по времени - с использованием более 200 самолетов ударной авиации НАТО.

- Это главная сила НАТО сегодня?

- Для ведения боевых действий в Европе — да. И такие учения напряженность усиливают.

- Польша в этих процессах активнее всех?

- Польша и корейские танки закупает стремительно, и другую тяжелую технику. Варшава резко наращивает численность своих вооруженных сил. Что увеличивает потенциал НАТО в регионе вблизи границ Союзного государства.

- Наши ответные действия?

- Концепция недопуска в зону безопасности предполагает, что мы должны контролировать ситуацию на расстоянии 500 километров от границы с Беларусью.

- Запад это знает — и боится?

- Там знают, что если вы наберете достаточное количество сил для попытки нанесения сконцентрированного удара по территории Белоруссии, например, из Польши, то по этим силам возможен жесткий ответ тактическим ядерным оружием.

УКРАИНСКИЙ АСПЕКТ

- Украина какую роль здесь играет?

- Там политический кризис. Зеленский мотается по разным странам. Мутная ситуация с Залужным, с высшим руководством. Мы же продолжаем массированные удары. Уничтожаем инфраструктуру и оставшиеся военные производства. Украина уже села на полный кошт Штатов и ЕС. Она сама себя обеспечить не может. Не говоря уже о военных поставках. Украина похожа на полутруп. Она живет на ИВЛ и на питательных веществах, которые к ней трубочками присоединены.

- Но получать эту подпитку ВСУ продолжают?

- Что не спасает. Их первая армия, профессионально подготовленные 215-220 тысяч человек, были уничтожены к сентябрю 2022-го. Второй комплект был уничтожен к ноябрю-декабрю. Сейчас с Артемовском-Бахмутом почти закончилось уничтожение третьего комплекта.

- Насколько велики их потери?

- Речь о 20-30 бригадах, потерявших свою боеспособность. Только под Артемовском это минимум 50 тысяч убитых и 70 тысяч медицинских или небоевых потери.

- На что сейчас способна Украина?

- Выставить 150-200 тысяч человек. Из них реально боеспособны 50 тысяч.

Ресурсы Украины подорваны. Много складов уничтожено. Инфраструктура разрушена Фото: REUTERS

ЧТО С КОНТРНАСТУПОМ?

- Оттого они не начинают контрнаступление?

- Ресурсы подорваны. Много складов уничтожено. Инфраструктура разрушена. Оставшуюся технику надо ремонтировать.

- Авиация?

- У них было порядка 25 фронтовых бомбардировщиков Су-24. 15 уничтожены нашей ПВО и истребительной авиацией. Ракеты англо-французские Storm Shadow - хорошие ракеты. Но их носитель – Су-24. И ВСУ могут выставить в лучшем случае два-три самолета в один заход.

- То есть, Киеву и правда не хватает техники?

- Боеприпасов мало. Выскребают остатки. Есть слухи, что Сеул начал поставки Киеву через США. У Израиля вроде все зачистили. Из всего советского вооружения на территории Украины, а там было 160 дивизионов только С-300 - половина уничтожена. И со складов восточноевропейских стран зачищено все.

- Но Запад качает оружие на Восток?

- Артиллерийские системы исчисляются десятками, а не сотнями - и во Франции, и в Великобритании. Ну не было там огромных запасов артиллерийских орудий, стволов! Стволы должны меняться через две тысячи выстрелов. Есть понятие – исчерпаемые запасы.

- А что у нас?

- Наш ОПК быстро восстанавливается. А на той стороне все рушится. Техника изнашивается. А ремонтных заводов у них все меньше. Треть танков и артсистем нуждаются в постоянном ремонте.

НА ПОРОГЕ КРИЗИСА

- Насколько серьезен кризис на Украине?

- Их два. Кризис, который говорит о возможном быстром надломе на Украине политической системы. Она бессовестно тянет из украинского народа все жилы. Эта система ориентирована на то, чтобы лидерам доживать свои дни на виллах в Латинской Америке. Она оторвана от реальности. Другой кризис - в США. Он систему питает.

- Поясните?

- В Штатах узкая группа правящей элиты уперлась. Ей очень хочется победить Россию. Эта узкая группа не пользуется поддержкой большинством правящей элиты.

- Разве для американцев это не слишком далекий конфликт?

- В их жизни он не имел большого значения. Но стал приобретать значение по мере роста финансовых трудностей. Для самой же Украины эта ситуация становится все тяжелее. Не уверен, что через месяц-два найдутся такие упертые, как Нуланд, которые смогут активно лоббировать интересы Украины в Вашингтоне и помогать ей.

"ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА НАС"

- Что значит суета вокруг «воскрешения» Залужного?

- Не считаю это принципиально важным. Не будет Залужного - будет кто-то еще. Школа одна. Проблема их сопротивляемости во многом объясняется тем, что русские сражаются против русских, советские против советских. Иногда на переговорах присутствуют на нашей стороне украинцы, а на той стороне – русские. И те, и другие учились в одном учебном заведении.

Не будет Залужного - будет кто-то еще Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Почему мы не начинаем свое наступление?

- И в политике, и в военной области мы действуем аккуратно. Не делаем радикальных спешных шагов. Время работает на нас. Офицеры лучше стали, солдаты. Многим вещам мы научились. Подготовили очень боеспособную армию. Она при необходимости легко может освободить не только Украину.