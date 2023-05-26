В Башкирии проходит Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2023»

Прямая трансляция пленарного заседания «Новые возможности роста в глобальных изменениях»

В Республике Башкортостан проходит V юбилейный Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье — 2023». Главным событием форума станет пленарное заседание «Новые возможности роста в глобальных изменениях», участие в котором примут глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров, генеральный директор АО «УК ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» Павел Новицкий, генеральный директор ВЭБ-инфраструктура Денис Ноздрачев, руководитель Секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров, директор Центра международного развития бизнеса Китайской Народной Республики Ли Янцзюнь и советский и российский авиаконструктор, Генеральный конструктор — заместитель Генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Сергей Коротков.