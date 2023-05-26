Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика26 мая 2023 11:55

В Башкирии проходит Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2023»

Прямая трансляция пленарного заседания «Новые возможности роста в глобальных изменениях»
Прямая трансляция пленарного заседания «Новые возможности роста в глобальных изменениях»

Прямая трансляция пленарного заседания «Новые возможности роста в глобальных изменениях»

В Республике Башкортостан проходит V юбилейный Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье — 2023». Главным событием форума станет пленарное заседание «Новые возможности роста в глобальных изменениях», участие в котором примут глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров, генеральный директор АО «УК ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» Павел Новицкий, генеральный директор ВЭБ-инфраструктура Денис Ноздрачев, руководитель Секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров, директор Центра международного развития бизнеса Китайской Народной Республики Ли Янцзюнь и советский и российский авиаконструктор, Генеральный конструктор — заместитель Генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Сергей Коротков.

Экономические форумы в РоссииКАРТИНА ДНЯ