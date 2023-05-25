Выпускается Lada Vesta в версиях седан, универсал SW и более крупный и навороченный универсал SW Cross с увеличенным дорожным просветом. Фото Павел Ворожцов/ТАСС

АвтоВАЗ объявил, сколько будет стоить обновленная версия отечественного автомобиля Lada Vesta в комплектации «комфорт» (машина будет выпускаться пока только в этом варианте) — 1,239 млн руб. Эксперты нахваливают машину, отмечая в ней множество изменений по сравнению с предыдущими версиями.

- «Лада-Веста» выпускалась с 2015 года на вазовском предприятии в Ижевске, но потом производство было полностью перенесено на основную площадку в Тольятти, - рассказал kp.ru автоэксперт Игорь Моржаретто. - Новая версия была презентована 22 февраля прошлого года, но в силу известных политических и экономических причин производство пришлось отложить. Возобновили выпуск в марте этого года, он идет полным ходом, и, думаю, в начале лета обновленная «Веста» поступит в продажу.

По мнению автоэксперта, машина удалась.

- Это машина нового поколения, - продолжает Моржаретто. - Она выглядит очень современно и будет пользоваться большим спросом. В отличие от прежних версий у нее улучшена светотехника - стоят светодиодные фары, внешний вид стал гораздо современнее, более современно выглядит и салон — в нем использованы качественные отделочные материалы. Появился крупный вертикальный планшет, двигатель заводится с кнопки. Автомобиль соответствует всем современным требованиям к безопасности, есть там и ABS и другие системы.

Единственное, чего нет — это автоматической коробки передач. Новая Lada Vesta выпускается только на «механике».

- Автомат обещают к осени, - говорит атоэксперт. - Тогда же, скорее всего, к нынешнему двигателю 1,6 л добавятся версии с 1,8-литровым мотором.

К несомненным достоинствам вазовской новинки относится и цена. Правда, она несколько дороже, чем было объявлено год назад, но всего-то на 4,7% — старая цена 1182900 руб. до сих пор есть на сайте lada.ru.

- Цена более чем доступна для такого класса автомобилей — ведь это практически С-класс, а прежние вазовские модели — это B-класс, - говорит наш собеседник. - Думаю, продаваться машина будет хорошо, потому что в такой ценовой нише новых автомобилей в России нет вообще. Есть дешевле — давнишние модели «Гранта» и «Нива», и есть дороже — китайские.

Выпускается Lada Vesta в версиях седан, универсал SW и более крупный и навороченный универсал SW Cross с увеличенным дорожным просветом.

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