Владимир Путин: Будущее есть у всех. Только оно разное. У России оно хорошее

С представителями объединения "Деловая Россия" Владимир Путин встретился в Екатерининском зале Кремля. Фото: kremlin.ru

Деловая Россия – это ассоциация несырьевого бизнеса. С представителями объединения Владимир Путин встретился в Екатерининском зале Кремля. Но гораздо больше людей участвовало в общении по видеосвязи.

Глава страны произнес непривычно дружественную вступительную речь. Президент прямо признал, что сохранение экономики после введения ядерных санкций – это заслуга предпринимателей.

- Цепочки восстанавливаются, работа идет. Удивительно. Даже для меня, — отметил Владимир Владимирович, рассказывая о росте экономики и промпроизводства.

- Но если бы не было создано за последние годы этой касты - предпринимательского сообщества, наверное, результат был бы другой. В плановой экономике, мне кажется, было бы практически невозможно добиться результата, - добавил он.

Российский лидер напомнил, что нынешнему бизнесу приходилось буквально выживать в жесткой конкуренции с западными компаниями.

- В начале 90-х наш рынок был, по сути, отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям. И конечно, российские предприниматели практически не могли с ними конкурировать. Пришло время возвращать свои позиции. И отечественные компании уверенно пользуются этой возможностью, — заявил Путин.

Он добавил, что наши компании не будут зацикливаться только на внутреннем рынке. Перед нами растущие рынки Азии, Африки и Южной Америки. Конфликт на Украине только подтолкнул бизнес к поиску новых регионов для работы.

- Предприниматели берут на себя огромную ответственность за предприятия, трудовые коллективы, за города и посёлки, где ведётся бизнес. Вы занимаетесь тем, что повышаете благосостояние миллионов людей, — Путин признал системную роль бизнеса в стране.

Президент заверил коммерсантов, что их жалобы и предложения не остаются без реакции. Он тут же напомнил, что власти отменили уголовную ответственность за неуплату налогов, если бизнес сам вернул все недоимки. Плюс уменьшился срок давно по налоговым преступлениям.

- Мы в феврале это обсуждали, а в марте федеральные законы были подписаны и вступили в силу, — сказал президент.

Под конец Владимир Владимирович выразил уверенность, что все будет хорошо.

- Будущее есть у всех. Только оно разное. Вот это ключевой вопрос. Уверен, у России будущее хорошее.