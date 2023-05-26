Украинские хакеры устроили DDоS-атаку на официальный сайт инвест-сабантуя «Зауралье»

В городе Сибае Республики Башкортостан в эти дни проходит V Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2023».

В городе Сибае Республики Башкортостан в эти дни проходит V Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2023». Во время трансляции выступления Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова официальный сайт инвест-сабантуя атаковали украинские хакеры. После взлома на сайте появился баннер IT-Армии Украины. Технические службы форума DDоS-атаку отбили, функционал сайта восстановлен.

Напомним, накануне Глава Республики Башкортостан ответил на вопрос министра обороны Украины – «За что воюют башкиры?».

– Я – глава Башкортостана, я – башкир. Сегодня моя работа – развитие нашей республики, улучшение качества жизни людей и обеспечение роста экономики. Согласен с вами, Башкортостан – это действительно сильный регион. Несмотря на санкции ваших истинных хозяев, мы, как и вся страна, развиваемся и двигаемся вперед. Парадокс заключается в том, что в 21-м веке моей стране и моему народу вновь приходится, как и в Великую Отечественную войну, бороться с фашизмом. И моя задача как главы региона – сделать всё возможное, чтобы воины-башкиры могли эффективно выполнять свой долг и уничтожать врагов нашей страны, - написал Глава Башкортостана на своей странице в социальных сетях.

В городе Сибае Республики Башкортостан проходит V юбилейный Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2023». Организаторами форума выступают Правительство Республики Башкортостан и Агентство стратегических инициатив. Участвуют в нем свыше 1200 человек, среди которых представители государственных органов власти и бизнес-сообщества, эксперты и общественные деятели, инвесторы из России и зарубежья. В рамках деловой программы сабантуя «Зауралье-2023» уже проведено более 20 сессий на различную тематику. В ходе профильных секций и пленарного заседания участники делятся опытом инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций, а также обсуждают методы формирования комфортного бизнес-климата в регионах России. На площадке инвест-сабантуя сегодня весь день проходят подписания соглашений о деловом партнерстве между представителями власти, крупного бизнеса, СМП.