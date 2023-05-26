Фото русских фигуристок с отдыха: Алина Загитова — в Дубае, Камила Валиева — на Мальдивах, Анастасия Губанова — в Египте

Фото: СОЦСЕТИ
Проведя довольно длинный сезон (а еще ряд съемок в «Ледниковом периоде» и откатав коммерческие шоу), российские фигуристки отправились в теплые края. «КП» представляет горячую подборку фотографий из отпуска звездных спортсменок.
Олимпийская чемпионка и ведущая «Ледникового периода» Алина Загитова сначала отправилась на Мальдивы — все еще самое популярное направление среди спорстменок и представителей шоу-бизнеса.
А уже вернувшись в Москву, вспомнила, как заезжала в солнечный и роскошный Дубай.
Фото: СОЦСЕТИ
Олимпийская чемпионка Камила Валиева — в апреле девушке исполнилось 17 лет — тоже сначала купалась и нежилась на белом мальдивском песочке...
Фото: СОЦСЕТИ
...а затем улетела в Сеул — край аниме-персонажей, модных дорам и «идолов» (группа BTS и проч.)
https://vk.com/video-214841716_456241023
Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева решила не выделяться из толпы — и тоже выбрала Мальдивские острова.
Фото: СОЦСЕТИ
Снимки с фильтром «ломо» придают памятным моментам особой атмосферности.
Фото: СОЦСЕТИ
Чемпионка мира и Европы, да и вообще — самая сексапильная российская фигуристка — Елизавета Туктамышева на островах была еще в начале года. Теперь девушка познает вселенную (и себя) на мастер-классах в Мексике.
Фото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Чемпионка Европы Анастасия Губанова выбрала старый-добрый Египет. И кто посмеет упрекнуть девушку в пошлости?!
Фото: СОЦСЕТИ
Чемпионка Европы и двукратная чемпионка России в парном катании Александра Бойкова сразила подписчиков роскошной формой на свежих фото с морей.