Как получить доход вдвое выше инфляции, не выходя из дома

Вкладчик из Москвы в несколько кликов может открыть депозит в банке Самары и наоборот. Фото: Shutterstock

Большинство россиян хранят деньги в банках. По последней статистике ЦБ, на счетах граждан лежат около 36,5 трлн рублей. И большая часть из них – на вкладах и накопительных счетах. Тем не менее в большинстве случаев эти вложения не покрывают инфляцию. Мало кто из вкладчиков целенаправленно перекладывает деньги в другие банки в погоне за более выгодными предложениями. Большинство клиентов предпочитают пользоваться одним банком, даже если ставки у него в какой-то момент становятся ниже рыночных. «Один – два процента годовых погоды не сделают, нет смысла тратить время», - считают многие. И зря. Сейчас расскажу о нескольких способах, которые позволят выжать максимум из банковских вкладов.

1. Следите за сроком окончания

Многие вкладчики держат деньги в банках не один срок. Большинство устраивает обычная пролонгация на то же время по рыночной ставке. Но в некоторых банках решили сделать более хитрую схему. Некоторые клиенты не следят за тем, по какой именно ставке пролонгировался их вклад. Поэтому банки делают автоматическое продление вклада менее выгодным. Например, при рыночных ставках в 7% годовых вклад продлевается под 4,5% годовых. Забывчивых клиентов не так мало, а лишние 2% банк придумает куда применить.

Что лучше сделать?

В этих условиях желательно следить за сроком окончания очередного вклада. И, возможно, даже пометить дату в календаре. Как только вклад пролонгируется, нужно проверить, по какой ставке это произошло. Если по рыночной – можно ничего не делать. А если по сниженной – то лучше закрыть вклад (после получения процентов за предыдущий срок, естественно) и тут же открыть новый на ту же сумму. Тогда сможете сохранить хороший доход.

Финансовая платформа упрощает доступ к финансовым услугам. Фото: Shutterstock

2. Сравните предложения других банков

В конце концов, на одном банке свет клином не сошелся. Посмотрите, что предлагают другие банки, которые есть в вашем городе. Это проще всего сделать с помощью онлайн-агрегаторов. Для понимания, средняя ставка в топ-50 российских банков сейчас составляет 7% годовых. При этом можно найти предложения под 8% годовых и даже чуть выше. Если сумма приличная, есть смысл сменить банк, чтобы не терять доход на ровном месте.

Что лучше делать?

Правда, в этом случае возникают сложности. Деньги нужно каким-то образом транспортировать в другой банк. Некоторые банки берут за онлайн-переводы комиссию, которая доходит до 2 – 3% от суммы. Как вариант – можно снять деньги наличными и физически отнести их в другой банк. Или, если сумма не превышает 100 тысяч рублей, можно бесплатно перекинуть ее себе по номеру телефона через Систему быстрых платежей.

3. Зайдите на финансовую платформу

Инертность многих вкладчиков понятна. Чтобы открыть вклад в другом банке, его отделение нужно физически посетить. С конца 2020 года все стало проще. Московская биржа в рамках проекта «Маркетплейс» Банка России создала первую в России финансовую платформу Финуслуги. Ее «фишка» в том, что она позволяет человеку выбрать самый выгодный вклад и тут же открыть его. То есть это не обычный онлайн-поисковик лучших предложений, а самый настоящий агрегатор. Что-то вроде привычного интернет-магазина, где можно выбрать и сразу же купить нужный товар. При этом регион не имеет значения. Житель Москвы в несколько кликов может открыть вклад в банке, который находится в Самаре, и наоборот. Для жителей небольших городов и поселков, где выбор финансовых учреждений невелик – максимум один – два банка, – это удобно вдвойне.

Вкладчики в зависимости от срока и суммы размещения смогут получить доход до 12,5% годовых. Фото: Shutterstock

Что лучше делать?

Чтобы подключиться к платформе, необходимо пройти идентификацию. Способов два. Либо через Tinkoff ID. Либо через встречу с представителем Финуслуг. Ее можно назначить на сайте. После идентификации и подтверждения документов можно открывать любые вклады на платформе.

Всего на платформе есть предложения 20 российских банков. Средние ставки – 7,5% годовых. Максимальные достигают 10% годовых. При этом повысить доходность можно за счет программы «Летний бонус». Она продлится до 15 июня. В этот период можно получить бонус до +5% годовых за первый вклад на платформе. Таким образом доходность может составить до 12,5% годовых. Для сравнения, это более чем вдвое выше прогнозируемой инфляции на этот год. По расчетам ЦБ, она составит от 4,5 до 6,5%.

Важный нюанс. Финансовая платформа лишь упрощает доступ к финансовым услугам. Но они остаются теми же самыми, как если бы вы оформляли их в отделении банка. Условия и гарантии по вкладам идентичные. Все банки имеют лицензию ЦБ. А деньги в них защищены системой страхования вкладов – на сумму до 1,4 млн рублей в одном банке.

КСТАТИ

На платформе можно открыть не только вклады, но и оформить обязательную автостраховку — ОСАГО, подать онлайн-заявку на кредиты. И даже инвестировать в облигации регионов. К примеру, в конце мая можно будет приобрести “зеленые” облигации Москвы.