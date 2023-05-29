Хочешь быть стройным? Правильно спи!

29 мая, как раз перед началом долгожданного лета, отмечается Всемирный день здорового пищеварения.

Мы много писали о правильном питании, о продуктах, способах приготовления. Но здоровое пищеварение зависит и от других аспектов жизни! Многие люди, страдающие от лишнего веса, недооценивают роль сна. А ведь от того, как мы спим, во многом зависит не только самочувствие, но и вес. Как это связано, рассказывает эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

НОЧНЫЕ ИГРЫ ГОРМОНОВ

Увы, по статистике, многие наши соотечественники спят меньше необходимого. Около половины россиян жалуются на недосыпание, причем большинство не высыпается пять дней в неделю! Причины самые разные – работа, дети, бессонница, гаджеты…

Врачи-сомнологи даже придумали такой термин, как «социальный джетлаг» – это когда время сна в рабочие и выходные дни категорически не совпадает. То есть, например, половину субботы вы отсыпаетесь (неважно – после тяжелой рабочей недели, чересчур ранних подъемов несколько дней подряд или ударного вечера пятницы). Такое несовпадение биоритмов рабочего времени и «выходного дня» тоже не на пользу организму.

Ведь дефицит сна – фактор риска многих патологий. Сахарный диабет 2 типа на 28% чаще развивается у тех, кто спит менее 6 часов. Растет риск гипертонии, чаще возникают ишемическая болезнь сердца и инсульты. В целом, у мало спящих людей на 12% выше смертность. И, конечно, лишний вес – частый спутник недостаточного сна.

Когда у человека хронический дефицит сна, нарушаются нейроэндокринные процессы. Снижается выработка гормона лептина, который имеет огромное значение для энергообмена и подавляет аппетит. Важный момент: лептин вырабатывается во сне с 11 вечера до 1 часа ночи. Вот почему желающим стать стройнее стоит отправляться в кровать пораньше.

Если вы не высыпаетесь, организм производит больше грелина – гормона голода. Связь прослеживается прямая: если вы спите достаточно, то и едите в меру. Накопился недосып, наверняка начнете переедать.

Плюс при нарушениях сна повышается уровень гормона стресса - кортизола. Это тоже ведет к усилению аппетита и накоплению жировой ткани, особенно вокруг внутренних органов.

При недосыпе и «гормона сна» - мелатонина, не хватает, а он является мощным антиоксидантом, регулирует эндокринную систему и энергетический обмен, замедляет процессы старения и влияет на иммунитет.

ПРИВЫЧКА – ВТОРАЯ НАТУРА

Но и гормоны еще не все! Есть и чисто поведенческие привычки, например, поздний отход ко сну заставит вас плотнее и позже поужинать. Даже если вы пытаетесь сбросить вес и силой воли удержитесь от позднего приема пищи, знайте, что при плохом сне похудение обычно происходит не за счет жира, а за счет мышц. А это приводит к снижению скорости метаболизма.

Даже одна бессонная ночь замедляет скорость вашего метаболизма и меняет пищевые привычки. Конечно, это не критично, но лучше сводить такие ситуации к минимуму.

Единого мнения, сколько должен спать человек, нет. Для каждого из нас длительность сна индивидуальна – в зависимости от генетических особенностей, она может составлять от 4 до 12 часов. Но большинству взрослых людей для здоровья требуется спать 7-8 часов в сутки.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЗДОРОВОГО СНА

У здорового сна есть дополнительные бонусы.

– Улучшает навыки обучения.

Сны помогают помнить и структурировать недавно полученную информацию. Они также могут способствовать улучшению памяти и повышать производительность. Когда вы что-то учите, а после ложитесь спать, то информация усваивается в десять раз лучше, чем если бы вы отказались от сна.

– Помогает переживать эмоции.

Хотя происшествия в снах нереальны, сопровождающие их эмоции – самые настоящие. Сны могут помочь пережить определенные чувства. Во время сна мы пытаемся отфильтровать эмоции из опыта, создавая воспоминания о них. Таким образом эмоция проживается.

Хорошего лета и здорового сна вам, дорогие читатели!

КСТАТИ

Что есть, чтобы спать?

Много мелатонина в яйцах, жирной рыбе, мясе, молоке. Также он есть в орехах (особенно в грецких), семенах, злаках (кукуруза, рис, пшеница, овес), растительном масле. Свежая вишня и виноград также содержат мелатонин.

Хорошо помогают подготовить организм ко сну нежирные кисломолочные продукты, а вот закончить с едой лучше за 2-3 часа до того, как вы отправитесь в кровать.