Забота об экологии объединяет государство и бизнес

Санкции против России могли стать серьезным препятствием для российской «зеленой» повестки. Но этого не произошло. В новых условиях экологическую программу пришлось перезагрузить, но реализация экологических проектов не остановилась, а Россия не вышла ни из одного международного соглашения. Об этом шла речь на круглом столе «Объединение усилий государства и бизнеса как залог экологического благополучия», который Госкорпорация «Росатом» провела в рамках Х Невского экологического конгресса.

- Национальный проект «Экология» стартовал в 2019 году и при разработке экологических программ мы на 60-70% ориентировались на импортоориентированные технологии и оборудование. К решению экологических проблем планировалось привлечь лучшие мировые практики, лучшие мировые компании. Но потом случилось то, что случилось: сначала три года пандемии, потом рухнувшая мировая логистика, разрыв всех цепочек поставок, ограничения и события последнего года - санкции, - рассказал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По его словам, в новых экономических условиях совместно с правительством и Росприроднадзором компания начала искать возможности импортозамещения технологий, и прорабатывала новые варианты поставок, меняя конфигурации проектов без ущерба их качества.

- За последний год не было никаких секвестров экологических направлений в бюджете, никаких откладываний в сторону тех или иных проблем. Наоборот, с этого года начинают запускаться экотехнопарки для комплексного решения проблем с накопленными отходами, непростым историческим наследием. Идет поступательная работа и без поддержки государства этого добиться не удалось бы, - добавил Алексей Лихачев.

Бизнес в непростые для экономики времена также не бездействовал. В 2021 и 2022 годах Росатом развернул работу по мониторингу экологической ситуации в Арктике совместно с Центром морских исследований МГУ. Результаты есть, и хорошие, но немало и болевых точек.

- Этот мониторинг должен стать государственным, а не просто пилотным проектом неравнодушных людей. На основании нашего опыта должна быть государственная функция, которая позволит более системно подойти к этой работе, - уверен Алексей Лихачев.

В свою очередь заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Лебедев рассказал, что несмотря на геополитическую обстановку, Россия не вышла ни из одного международного соглашения по экологии.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Лебедев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Более того, мы на сегодняшний день пересматриваем свои подходы, и вслед за экономикой, развитием отношений все наши взгляды в том числе идут на взаимоотношения с Востоком и Юго-Востоком, — подчеркнул Владимир Лебедев. - При этом одним из приоритетов для России является развитие взаимоотношений в рамках Союзного государства с Белоруссией и соглашения в рамках СНГ.

Чтобы усилия государства и бизнеса в решении экологических проблем были максимально эффективны, необходимо свести экологическое законодательство России в один обязывающий или рамочный документ. Об этом заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы пока о нем только говорим, и Совет Федерации неоднократно выступал за то, чтобы принять Экологический кодекс. Конечно, настало время, когда экологическое законодательство России надо сводить в какую-то одну «крепкую руку» и один обязывающий или рамочный документ. Например, в Казахстане Экологический кодекс был принят еще в 2021 году, - напомнила Светлана Радионова.

Интерес к диалогу с государством по вопросам экологии выразили ведущие представители российского бизнеса - Ростех, РЖД, ТМК, Норильский никель, Газпромнефть, Уралхим , Северсталь и др. Они рассказали о синергетическом эффекте от сотрудничества с Росатомом.