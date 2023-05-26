Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов: «Чтобы сохранить экосистему Арктики и Антарктики нужна командная работа»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хрупкая природа Арктики находится под угрозой из-за климатических изменений. Температуры в этом регионе растут в разы быстрее, чем в среднем на Земле. По данным учёных, за последние 20-30 лет в разных регионах в глубине мерзлоты температура повысилась на 0,5-2 °С. Наибольшие показатели фиксируются в Арктике. Замедлить или хотя бы отследить все эти процессы - цель многочисленных научных исследований и программ по сохранению арктической природы. Об этом эксперты говорили в ходе круглого стола «Сохранение Арктики и Антарктики: новые вызовы и перспективы развития», который состоялся в рамках X Невского экологического конгресса.

БОЛЬШЕ ЗНАЕМ - ЛУЧШЕ СОХРАНИМ

В регионах вечной мерзлоты сегодня живут больше 15 миллионов человек. Поэтому изучение вечной мерзлоты – одна из важнейших национальных задач. Для этого создаётся система государственного фонового мониторинга вечной мерзлоты.

- Первый пункт мониторинга мы открыли в прошлую пятницу в Салехарде. Ещё 19 заработают до конца года. А в 2025 году их будет уже 140 - от Кольского полуострова до Чукотки и до южной границы в Туве и Алтайском крае. Кроме того, фоновый мониторинг позволит через 10-15 лет получать интегральные оценки естественных выбросов парниковых газов. Пока это сделать невозможно, - заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

Кроме того, сейчас Минприроды совместно с Росгидрометом и Росатомом разрабатывает систему государственного экологического мониторинга в акватории Северного морского пути. Количество грузов там ежегодно растет, а значит будет больше судов, компаний, больше людей. Как следствие увеличивается карта рисков региона. Задача – максимально полно охватить эту территорию и по километражу, и по объемам измеряемых параметров. Тот мониторинг, который есть сейчас, недостаточен. Для комплексной оценки состояния морских экосистем, биоразнообразия, прогнозирования его изменений под воздействием природных и антропогенных факторов нужна единая структура комплексных наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды. При этом она должна учитывать развитие Северного морского пути.

- Это будет первый подобный опыт в мире. Формирование системы обеспечит всех заинтересованных пользователей достоверной и полной информацией об изменении окружающей среды, предупреждений и прогнозов ее состояния в акватории Северного морского пути. Планируем запустить данную систему уже с 2024 года, - добавил Александр Козлов.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Одна из экологических проблем на арктических территориях - ликвидация накопленного вреда. Речь идет об отходах с содержанием вредных веществ, которые десятилетиями складировались на Крайнем Севере.

- Уборка пройдет в Архангельской и Мурманской областях, Карелии, Якутии и на Чукотке. Такая работа улучшит жизнь свыше 700 тысяч человек, чьи дома расположены рядом. Кроме того, сейчас проводится обследование очередной партии опасных объектов, заявки на которые подали регионы. Росприроднадзор и Роспотребнадзор оценивают их с точки зрения влияния на окружающую среду и здоровье человека. После чего будут расставлены приоритеты в ликвидации в федеральном проекте «Генеральная уборка», - рассказал Александр Козлов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прошлом году была проведена оценка 10 объектов: шесть в Мурманской области, два в Архангельской и по одному в Коми и Якутии. В этом году эксперты обследуют 26 объектов: десять в Красноярском крае, Ненецком округе пять, в Коми четыре, на Чукотке три, Ямале и Архангельской области по два. Ликвидация будет происходить за счёт «окрашенных» экологических платежей, этот механизм введен в прошлом году.

Глава государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачёв отметил, что за последние несколько десятков лет компания провела большую работу по ликвидации опасного наследия советского периода.

- Арктика стала главной точкой приложения наших компетенций. Работы по разбору больших залежей отработанного ядерного топлива реакторов атомных подводных лодок велись с начала 2000-х годов. Счет шел на тысячи тонн радиоактивных материалов, и сегодня мы находимся на финише этой работы, возвращая эти территории в общественное пользование под жестким административным, общественным и международным контролем, - сообщил генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев.

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Невский экологический форум стал площадкой, на которой эксперты из разных сфер обсудили интенсивное и при этом безопасное развития Арктического региона.

- На площадке присутствовали представители разных органов, ведомств и служб, от которых зависят важные стратегические решения. Это и Совет Федерации, который утверждает законы, и сенаторы, которые являются представителями регионов, и губернаторы, и представители разных ведомств и министерств. Их связывает одно: жизнедеятельность в Арктике, связанная с укладом жизни людей, с безопасностью их работы там и с экологическими последствиями, а также предвидением рисков для арктической экосистемы. Все это обсуждалось, как единая канва уклада жизни в арктической территории. Многие вопросы уже решены, многие требуют внимания и подхода, основанного на практическом опыте. Арктика и сохранение ее экосистемы - это командная работа, - говорит Александр Козлов.

Сейчас в Арктике отрыты тысячи месторождений, наша страна добывает здесь никель, медь, алмазы, золото. На сегодня в Арктической зоне сосредоточено 76% от всех запасов природного газа страны. Причём, почти весь этот объём отлицензирован и вовлечён в разведку и разработку на разных стадиях. Также в распределенном фонде находятся практически все арктические запасы нефти. У правительства и в частности у Минвостокразвития большие планы на развитие Арктики. Но про экологию региона забывать ни в коем случае нельзя.

- Мы тесно работаем с коллегами по определяющим российскую политику в Арктике документам, таким как «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», где за Минприроды закреплены более 20 пунктов Единого плана. Работа наших министерств пересекается в сфере развития Северного морского пути, - говорит Александр Козлов. - Все проблемные вопросы и новые инициативы предметно рассматриваем в ходе заседаний Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. С Минвостокразвития налажен как информационный обмен, так и ежедневная работа по мониторингу исполнения стратегических документов по развитию арктической зоны.

Также ведется строгий экологический контроль предприятий, работающих в Арктике. Проектная документация предприятия проходит экологическую экспертизу, процесс строительства и эксплуатации контролируется с точки зрения экологии.

В 2021 году усилена ответственность за нефтеразливы. Природопользователи несут ответственность за недостоверные сведения, указанные в плане предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и за нарушение действующих требований. В сферу ответственности попадают компании, добывающие и перерабатывающие углеводородное сырье, занимающиеся переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и нефтепродуктов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Отпуск - в Арктике? Это реально!

В марте этого года Президент подписал закон туризме особо охраняемых природных территориях. Документ закладывает основы правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на природных территориях, делает прозрачными земельно-правовые отношения между государством и инвесторами.

Закон долгожданный, это важнейший документ для правильного развития экологического туризма в стране. Для каждой ООПТ будет рассчитана допустимая антропогенная нагрузка – сколько людей смогут посетить территорию без вреда природе.

Также закон позволит привлечь инвесторов для создания туристической инфраструктуры в национальных парках, которой сейчас не хватает: экотропами, пунктами размещения, тем же санузлами.

- Закон касается и Арктической зоны. Интерес к заполярному туризму растет. В 2022 году посещаемость арктических заповедных территорий увеличилась на 25% и составила 131,5 тысячи человек. При этом доходы от туризма увеличились на 20% и составили свыше 110 миллионов рублей. В текущем году ООПТ Арктики посетило почти 50 тысяч человек, - говорит Александр Козлов.

Заповедным территориям помогают с созданием необходимой инфраструктуры. В этом году в Берингии, Водлозёрском и Онежском Поморье, например, будут обустраивать понтонный причал, построят гостевой комплекс, купят снегоходы и построят беседки.

Отдельное направление – круизный туризм. В 2022 году заповедные территории Арктики посетило свыше 8 тысяч круизных туристов. В 2022 -2023 годах разработаны круизные маршруты с заходами, в том числе и северные территории, такие как нацпарк Остров Врангеля Командорские острова, Корякский заповедник, национальный парк Берингия, Курильский заповедник, заказник Малые Курилы.

В этом году запланировано 8 круизов на судне «Профессор Хромов», Росгидромета. Круизы пройдут в трех регионах – Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ. Планируется посетить 8 ООПТ в этих регионах, в том числе арктические - государственный заповедник «Остров Врангеля» и национальный парк «Берингия».