Элла Памфилова прокомментировала информацию о своей госпитализации

Глава Центризбиркома Элла Памфилова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 26 мая, все СМИ сбились в догадках - что же случилось с главой Центризбиркома, почему она обратилась к докторам?

Сообщалось, что Элла Памфилова попала в больницу и жаловалась на сильные боли в горле. Узнав об этом, я тут же связался со своей Героиней…

…- Дорогая Элла Александровна! Это Гамов. Как Вы себя чувствуете? Вы правда в больнице? Все всполошились…

Ответ от Эллы Памфиловой пришел мгновенно (причём - довольно подробный, что тоже говорит о хорошем общем состоянии ее здоровья).

- Горло болело, но уже все нормально - в понедельник буду на работе. Как-никак, чуть более, чем за месяц, я побывала во многих регионах России: Оренбург, Великий Новгород, Владивосток, Хабаровск, Херсонская Запорожская области, ДНР и ЛНР! Плюс - Узбекистан.

Видимо, где- то простудилась, бывает со всеми. Но врачи оперативно помогли, все нормально!