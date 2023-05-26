Прекращение огня с сохранением новых регионов за Россией: Обнародованы подробности китайского мирного плана по Украине

Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С утра мировые СМИ со ссылкой на «осведомленных западных чиновников» разгоняют сенсацию: спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй во время европейского турне призвал добиться прекращения огня на Украине с сохранением за Россией ее новых регионов. Его маршрут включал Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию. Сегодня утром Ли Хуэй прибыл в Москву, где его принял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Примечательно, что в сообщении для прессы нашего МИД о встрече министра с китайским спецпредставителем о том, что Пекин предлагает мир на условиях, которые включают сохранение за Россией новых регионов, не упоминается. Зато там есть трогательные слова: «С.В.Лавров выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса, высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании». Попробуем перевести с дипломатического на общедоступный.

Во-первых, консультации не закончились, зачем спешить с деталями? Переговорная практика такова, что если хотят чего-то действительно достичь позитивного для обеих сторон, к «мегафонной дипломатии» не прибегают - она ставит стороны в необходимость публично обороняться/нападать, а это путь в тупик, а не к соглашению. Если западные «партнеры» сочли нужным «слить» в свои СМИ информацию о конкретике предложений Китая, это их дело. Но заметим: никаких официальных возмущений, если публикации о предложении сохранить за Россией ее новые территории отражают реальность, с западной стороны не последовало. Значит, переваривают.

Во-вторых, почему такое предложение Китая может показаться неожиданным? Ведь когда в феврале (вскоре после уже названного историческим визита товарища Си в Москву) был опубликован план Пекина по мирному урегулированию украинского кризиса, Путин сразу же заявил, что многие пункты китайского мирного плана по Украине могут быть взяты за основу урегулирования. План включает 12 пунктов. Буквально вторым пунктом следует: отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других». Вспомним, что наше предложение Западу о безопасности от 15 декабря 2021 года основано было именно на этом тезисе. Поэтому если в Пекине понимают, что безопасность Запада не должна включать угрозу России, то все логично: ее новые территории - это цена за переформатирование «анти-России» в какое-то более цивильное образование.

Нельзя не заметить резкий контраст с приписываемым западными СМИ ключевым условием перемирия и последующего мира на китайских предложениях с тем, что звучало на недавнем саммите «семерки» в Японии. Там глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен категорично заявила: никаких переговоров с Москвой на равных быть не может, окончание конфликта - только на основе «плана Зеленского».

Парень в вечно зеленом, как знаем, выдвинул свои 10 пунктов, которые однозначно являются условиями безоговорочной капитуляции Москвы, включая «возвращение к границам 1991 года». Всерьез их рассматривают лишь кураторы Киева. Неслучайно, что ни мирный план Китая, ни предложения, о которых говорят в Бразилии и ЮАР, ультиматум Зеленского не предполагают как основу возможных договоренностей. Тогда, как говорится, вопрос: если на Западе случился «вброс» про новые территории России и при этом никому не пришлось подносить валерьянки, как это воспринимать?

Да очень просто. Вся железобетонная риторика США и ведомого ими Запада о необходимости вернуть Украине все «потерянные» ею территории как непременное условие мира сохранится и впредь. Потому что цели конфликта - максимально обескровить Россию - не изменились. Но при этом приоткрылось «окошко», позволяющее поразмыслить о реальных, а не пропагандистских вариантах возможного мирного решения. И это уже неплохо. И даже здорово, что спецпредставитель Ли Хуэй проехал по всему своему европейскому маршруту. Ведь если бы с ним не хотели в Европе разговаривать, то вряд ли бы и принимали - зачем, если такие непреклонные?

Но надо задать вопрос: китайский посланник завершил свою миссию или это только ее первый раунд? Очень скоро узнаем. И хочется, чтобы Ли Хуэй еще раз вернулся в Европу. Напомним, что Путин добавил о возможности китайского плана стать основой урегулирования: «Когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве».

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