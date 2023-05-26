Это было мое решение – Путин об открытии авиасоощения с Грузией

Во время встречи с бизнес-сообществом Деловая Россия Владимир Путин рассказал, как вернулось авиасообщение с Грузией. Фото: REUTERS

Во время встречи с бизнес-сообществом Деловая Россия Владимир Путин рассказал, как вернулось авиасообщение с Грузией.

- В этом случае, действительно, это было мое решение и мое предложение, - признался президент.

- Хотелось поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии. Да и наш бизнес и наших граждан, которые хотят там отдыхать. Которые любят Грузию, хотят соприкоснуться с природой, с культурой, с кухней, - добавил он.

Владимир Владимирович подчеркнул, что Москва «будет делать шаги навстречу», но важно как на них станут «реагировать наши партнеры».

Для главы страны стали неожиданными протесты людей в самой Грузии.

- Думал, все скажут: ну вот спасибо, хорошо. Началась непонятная буча по этому поводу. Неожиданная. Думаю, совсем спятили, что там у них происходит, - возмутился российский лидер.

Прямое авиасообщение между Москвой и Тбилиси было прекращено в 2019-м году. Но 10 мая Путин подписал указ, возвращающий полеты в Грузию из России.

Премьер-министр бывшей союзной республики Ираклий Гарибашвили поддержал решение российского лидера. А вот президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала возобновление авиасообщения, так как оно отдаляет страну от «европейской перспективы».

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