Западные союзники все еще не решили, кто же начнет обеспечивать поставки Киеву ракет типа «воздух — воздух» для истребителей F-16. Фото: REUTERS

Storm Shadow перехватывают как объевшихся голубей

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала более 60 националистов, две бронемашины, два пикапа, САУ «Акация» и гаубицы Д-20 и Д-30. «Западная» группировка войск на Купянском направлении подкосила две украинские ДРГ, более взвода ВСУ, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б». «Южная» группировка войск на Донецком направлении вывела из строя до 190 боевиков, две бронемашины, три пикапа, гаубицу Д-30 и склад боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ в Верхнекаменском. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла такие потери противнику: свыше 120 бойцов убитыми и ранеными и четыре автомобиля. А на Херсонском направлении уничтожено до 30 боевиков, пять автомобилей, гаубица Д-30 и САУ«Акация». В районе Новониколаевки не повезло РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68УМ. Наши ПВО перехватили ракету «Гром-2», 10 снарядов РСЗРО HIMARS, две британские ракеты Storm Shadow и 20 украинских БПЛА. Не первое штормовое предупреждение.

Кто начнет поставлять Киеву ракеты для F-16 - и зачем

Эдвард Стрингер, маршал британской авиации, руководивший Академией обороны королевства до 2021 года, утверждает, что западные союзники все еще не решили, кто же начнет обеспечивать поставки Киеву ракет типа «воздух — воздух» для истребителей F-16. Financial Times приводит мнение Стрингера о том, что для ВСУ могут предоставить ракеты средней дальности AMRAAM из США или ракеты большей дальности Meteor европейского производства — но вот когда и кто? Поскольку эти модели являются очень дорогими, а с Patriot уже обожглись— вопрос не праздный. Маршал сообщает: «В то время, как объемы национальных военных запасов официально засекречены, не секрет, что большинство стран НАТО испытывают нехватку боеприпасов». Вот удивил. И не ответил на вопрос: зачем Киеву ракеты для этих самолетов, если сами самолеты никто Зеленскому не дает, а только обещает.

Шольц «против» заморозки конфликта, но «за» звонок Путину

Канцлер ФРГ полагает, что не может быть и речи о заморозке украинского конфликта. Но при этом Олаф Шольц собирается провести телефонный разговор с российским президентом. Руководитель Германии заявляет: «Москва должна понять, что не может быть и речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир. Условием для справедливого мира является только вывод российских войск. И не наше дело вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть». И много вы в 1945-м наформулировали?

Польша поражена украинским алкоголизмом

Польская радиостанция TOK FM сообщает, что соцработники Люблина вынуждены часто заниматься украинскими семьями из-за отсутствия в них надлежащего ухода за детьми. А также злоупотребления алкоголем и случаев насилия. По данным координатора отдела противодействия домашнему насилию Малгожаты Рабчевской, соцработники все чаще получают сообщения о проблемах в семьях. По мнению Рабчевской, что в украинском сообществе «больше толерантности к алкоголю». В том числе у женщин, которые приходят в бассейн с годовалым ребенком, "имея в организме три промилле алкоголя". Участились случаи передачи детей в приемные семьи и интернаты, поскольку некоторым украинкам невозможно помочь. Соцработник негодует: «С их стороны часто возникает сопротивление. Мы часто слышим: «А у нас, на Украине, так можно». Украинки не понимают, что такого страшного в избиении детей. А что вы хотите: Украина — це Европа.

Пьяный киевский судья насмерть сбил бойца Нацгвардии на блок-посту

Алексей Тандыр, глава Макаровского райсуда Киевской области, сбил бойца Национальной гвардии на блокпосту в украинской столице. «Украинская правда» сообщает: «Около полуночи председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле Lexus, двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего военнослужащего». Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Судья отказался от прохождения осмотра в больнице для выявления состояния опьянения.

Парламентер из Ватикана еще не добрался до Москвы

В российском МИДе сообщают, что Москва положительно оценивает планы папы римского отправить в Россию посланника в рамках мирной инициативы по Украине. Однако пока Ватикан не предпринимал шагов для этого. В начале мая папа римский Франциск заявил, что участвует в миротворческой миссии по Украине, но информация о ней пока не разглашается. 18 мая издание Il Sismografo сообщило, что архиепископ Болоньи и президент Конференции итальянских епископов Маттео Зуппи в рамках миротворческой миссии Ватикана должен направиться в Киев для встречи с украинским руководством. А в Москву, по данным издания, собирался направиться еще один посланник папы римского — архиепископ Клаудио Гуджеротти. Ну, понятно, что в российскую столицу из Италии за неделю не доберешься. Подождем, нам торопиться некуда.

Украина за 14 месяцев получила 50 миллиардов долларов

Даниил Гетманцев, глава финансово-налогового комитета Верховной рады, сообщил, что более 50 миллиардов долларов поступлений в бюджет незалежной приходится на международную помощь - начиная с февраля 2022 года. Гетманцев пояснил: «Международная поддержка на финансирование бюджета с начала 2023 года достигла 18,4 миллиардов долларов, а с начала российской военной операции - 50,5 миллиарда долларов. Из них 19,2 миллиарда долларов составляют гранты – безвозвратная финансовая помощь». Он отметил, что только на этой неделе Украина получила очередной транш в размере 1,5 миллиарда евро от Евросоюза. Это четвертый транш с начала года. Текущие поступления составляют 7,5 миллиарда долларов, на весь 2023 год - 18 миллиардов долларов. Долларовая наркомания? Нет, не слышали.

Шведы думают, что приближают мир своими БМП

Издание Breaking Defense сообщает, что уже через несколько дней шведские боевые машины пехоты CV90 ВСУ смогут использовать на фронте. Экипажи таких машин прошли обучение не только в Швеции, но также в Нидерландах и Дании. О количестве поставленных Киеву из Стокгольма БМП не сообщается, но предположительно речь идет о нескольких десятках. Забыли про Полтаву.