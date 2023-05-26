Чем занят Зеленский, пока все ищут формулу мира для Украины

Зеленский никогда не пойдет на формат НАТО в обмен на территории Украины. Фото: REUTERS

Спецпредставитель КНР по Евразии Ли Хуэй во время своего нынешнего путешествия по Европе призвал к немедленному прекращению огня на Украине с признанием за Россией ее новых регионов. Понятно, что этот вариант вряд ли устроил бы Москву, поскольку нам нужна Украина (в том варианте, если она сохранится в своем нынешнем региональном составе) в виде денацифицированного и демилитаризованного государства, а такой вариант просто законсервировал бы и заморозил нынешний статус-кво. Но с другой стороны, китайское предложение в корне отличается от бреда, который несут в Киеве, европейских столицах и Вашингтоне, что сейчас ВСУ как напрягутся, да как станут наступать аж до границ по 1991 году, и что мирные переговоры возможны только после вывода российских войск. Правда, тут уже тоже пошли подвижки с Запада со склонением Зеленскому к компромиссу. Даже начали разбирать вариант приема Украины в НАТО с имеющимися регионами и без потерянных.

Честно говоря, немного захолонуло сердце, потому что любой вариант с недоделанной денацификацией и демилитаризацией несет в себе угрозу от неадекватов на Украине, как минимум, для пограничных регионов. И эту заразу надо рубить под корень, чтобы люди могли жить далее мирно и спокойно.

Но Зеленский, как водится, не подвел.

- Любой "компромиссный сценарий", предусматривающий освобождение не всех территорий Украины, о котором периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах, равносилен признанию поражения демократии, победе России, сохранению режима Путина и, как следствие, резкому росту конфликтов в мировой политике, - озаботился мировым спокойствием советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. - Все это – заветная мечта России. Вопрос риторический: почему отдельные общественные деятели продолжают разыгрывать "сценарий российских СМИ" и затягивать конфликт?

- Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский никогда не пойдет на формат НАТО в обмен на территории Украины. Сегодня западные СМИ писали о формуле ФРГ, которая вошла в состав НАТО без своих территорий, - подтвердил аргументы Подоляка еще один информированный украинский ТГ-канал.

Что это за прием в НАТО обрезанной страны, никто рассказать не может, потому что ситуация с ФРГ с украинской не имеет ничего общего. У ФРГ были международно признанные границы на тот момент и отсутствовали конфликты с любыми соседями. А это два краеугольных камня-условия, которые должны быть обеспечены страной-кандидатом для вступления в НАТО.

Не случайно "сатанинская мама" киевского Евромайдана Виктория Нуланд в своем выступлении на 15-м Киевском форуме по безопасности расказала, что на грядущем саммите НАТО в июле в Вильнюсе речь о включении Украины в состав НАТО идти не будет, но Украине предложат новый статус "партнера НАТО" и даже организуют "Совет Украина – НАТО", который должен будет обеспечивать Киеву гарантии безопасности. Что это такое, что не прописано в Уставе НАТО, никто сейчас не знает, но Киеву предложено довольствоваться формулой, предложенной Нуланд: "Статус будет, членство – нет".

Все ждут какого-то внятного ответа о Зеленского, а он в это время решает проблемы наиглавнейшей важности. Президент (пока еще) Украины обратился в правительство с предложением "проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнерства, в том числе для однополых пар". Напомним, несколько месяцев назад петиция с таким предложением набрала необходимое количество голосов для рассмотрения главой государства, и Зеленский тогда пообещал принять решение. Ну, вот и принял

- Украинское государство сознательно избрало движение навстречу европейским стандартам, заявил Зеленский в своем обращении к спикеру Верховной рады Украины с просьбой ускорить принятие закона "Об институте регистрируемых партнерств".

Конечно, надо быстрее принимать закон, предоставляющий на Украине ЛГБТ+ равные права с нормальными семьями, пока еще у власти. Но вдруг Зеленский таким способом пытается попасть в НАТО и ЕС? И они для него – инструмент последней надежды.

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