Заявление чемпиона мира о Романе Костомарове обернулось грандиозным скандалом

Фигурист Роман Костомаров. Фото: Даниил ОПАРИН

Чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев прокомментировал трагедию с Романом Костомаровым. По словам спортсмена, фигурист "поплатился за свои действия серьезной ценой". Это заявление вызвало грандиозный скандал. Россияне возразили Федяеву. Не смогли молчать и знаменитые Александр Жулин и Ирина Роднина.

"Каждое действие влечет за собой последствия. Если ты болеешь, не лезь в ледяную воду. Он поплатился за свои действия серьезной ценой. Никто его не заставлял окунаться в прорубь", - заявил Роман Федяев.

При этом ранее отец Романа Костомарова опровергал информацию о том, что фигурист нырял в прорубь перед госпитализацией.

По словам чемпиона мира, впереди Романа ждут тяжелые испытания. "У меня его история не вызывает большого сочувствия, я сам на протезе уже десять лет... Знаю, как можно легко и спокойно жить с протезами. Первые два-три года - это ад, который надо перетерпеть. Cильно больно будет. Но если это все перетерпеть, то проблемы уйдут, кожа и сосуды перестроятся, жизнь станет хорошей. Потому что жизнь даже на самом плохом протезе намного интереснее, чем на самых лучших костылях", - цитирую его News.ru.

Федяев был восьмикратным чемпионом Казахстана по фехтованию. Спортсмен улетел с трассы в овраг, чтобы не сбить ребенка. После неудачного падения остался без ноги. "На лыжах удачно покатался в Казахстане! Спускался по профессиональной трассе на большой скорости, и за поворотом появился ребенок. Я не стал врезаться в него и улетел в овраг. Там встретился с какими-то пожарными гидрантами, ногу просто оторвало", - поделился член паралимпийской сборной России.

Его слова о Романе Костомарове вызвали споры среди россиян. Кто-то посчитал их слишком жестокими, кто-то решил, что они должны взбодрить Костомарова, чье психологическое состояние оставляет желать лучшего. Говорят, фигурист находится в депрессии и никак не может принять нынешнюю ситуацию. "Роман изо всех сил старается выкарабкаться из апатии, но чаще всего это его только злит. При этом в Коммунарке прославленный спортсмен останется до осени, спланирован график реабилитации, фигуристу предстоит восстановление внутренних органов и психологического здоровья", - заявлял ранее осведомленный источник.

Меж тем Александр Жулин не смог не отреагировать на скандальные заявления. "Я не знаю, почему люди, не ведая реальной ситуации, позволяют себе такие высказывания. Это за пределами моего понимания", - цитирует заслуженного тренера России Metaratings.

В свою очередь, Ирина Роднина отметила, что никто ни от чего не застрахован. "У нас десятки тысяч людей болели и воспалением легких, и ковидом. Перед госпитализацией Роман занимался своим делом, как профессиональный спортсмен и артист, они выступали", - заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

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