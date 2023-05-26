Герои спецоперации «Z» младший сержант Мурадян технично победил врага в арт-дуэли

Младший сержант Рафик Мурадян и подполковник Алексей Мольков Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бегущего неприятеля истребляет одно преследование», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя самого, держись зло, дерись до смерти, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

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Подполковник Алексей Мольков

«В ходе боев на одном из тактических направлений подполковник Алексей Мольков лично руководил подразделениями артиллерии. Выдавливая националистов с занимаемых позиций, российскими артиллеристами под руководством Молькова удалось поразить часть бронетехники противника, а также подавить его артиллерию. Высокое качество стрельбы подчиненных Молькова вынудило националистов покинуть огневые позиции. Благодаря тому, что противник лишился огневой поддержки, интенсивность обстрела наши позиций снизилась, что позволило перейти в контрнаступление. Противник понес значительные потери и не смог удержать свои позиции, вынужден был отойти вглубь подконтрольных ему территорий».

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Младший сержант Рафик Мурадян

«Артиллерийский дивизион, в составе которого действовал механик-водитель гвардии младший сержант Рафик Мурадян, выполнял боевую задачу по оказанию огневой поддержки ротной тактической группе, ведущей бой за взятие укрепленного опорного пункта противника. Противник, стремясь лишить наши войска артиллерийской поддержки, приступил к массированному обстрелу позиций дивизиона. В ходе очередного залпа, боевая машина получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда, в результате чего вышла из строя и не могла осуществить передислокацию, а также продолжать вести огонь.

Оценив обстановку, понимая всю опасность сложившейся ситуации, Мурадян под артиллерийским обстрелом противника, восстановил работоспособность поврежденной боевой машины. Мужественными и профессиональными действиями, сопряженными с риском для жизни, Мурадян смог не допустить уничтожения артиллерийского расчета. Благодаря профессионализму и смелости гвардии младшего сержанта Рафика Мурадяна расчет боевой машины сменил огневую позицию и продолжил выполнять огневые задачи, в результате чего опорный пункт боевиков был уничтожен».

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