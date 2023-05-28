Названы примерные даты публикации итогов ЕГЭ и ОГЭ: когда выпускники узнают результаты экзаменов

Экзаменационные работы проходят несколько этапов проверки и обработки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экзаменационные работы проходят несколько этапов проверки и обработки, в том числе и централизованную. Сроки у разных предметов разные. Обычно результаты вывешивают в школах после их публикации. Их также можно узнать с помощью сервиса проверки результатов на сайте Рособрнадзора и на портале Госуслуг.

Ниже - примерный график публикации результатов. Указано, не позднее какой даты объявят оценки. Однако нередко информация появляется раньше.

ЕГЭ (основной этап)

География, литература, химия: сдача 26 мая, результаты - 13 июня.

Русский язык: сдача 29 мая, результаты - 16 июня.

Математика (базовый уровень): сдача 1 июня, результаты - 16 июня.

Математика (профильный уровень): сдача 1 июня, результаты - 19 июня.

История, физика: сдача - 5 июня, результаты - 21 июня.

Обществознание: сдача - 8 июня, результаты - 23 июня

Иностранный (письменная часть); сдача - 13 июня, результаты - 4 июля.

Биология: сдача 13 июня, результаты - 28 июня.

Иностранный (устная часть): сдача - 16 и 17 июня, результаты - 4 июля.

Информатика и ИКТ: сдача - 19 и 20 июня, результаты - 4 и 5 июля.

ЕГЭ (резервные дни)

Русский язык: сдача – 22 июня, результаты – 6 июля.

География, литература: сдача – 23 июня, результаты – 7 июля.

Иностранные языки (устно): сдача – 23 июня, результаты – 12 июля.

Иностранные языки (письменно): сдача – 27 июня, результаты – 12 июля.

Математика (базовый и профильный уровни): сдача – 26 июня, результаты – 12 июля.

Биология: сдача – 27 июня, результаты – 13 июля.

Информатика и ИКТ (КЕГЭ): сдача – 27 июня, результаты – 13 июля.

Обществознание, химия: сдача – 28 июня, результаты – 13 июля.

История, физика: сдача – 29 июня, результаты – 13 июля.

Все предметы (кроме Информатики и ИКТ): сдача – 1 июля, результаты – 14 июля.

ЕГЭ (дополнительный этап – пересдачи)

Русский язык: сдача – 6 сентября, результаты – 18 сентября.

Математика (база): сдача – 12 сентября, результаты – 26 сентября.

ОГЭ (основной этап)

История, физика, биология: сдача - 24 мая, результаты – 7 июня.

Обществознание, информатика и ИКТ, география, химия: сдача – 30 мая, результаты – 15 июня.

Иностранный язык: сдача – 2 и 3 июня, результаты – 15 и 16 июня.

Русский язык: сдача – 6 июня, результаты – 21 июня.

Математика: сдача – 9 июня, результаты – 22 июня.

Литература, физика, информатика и ИКТ, география: сдача – 14 июня, результаты – 28 июня.

Обществознание, биология, химия: сдача – 17 июня, результаты – 30 июня.

ОГЭ (резервные дни)

Русский язык: сдача – 26 июня, результаты – 11 июля.

Математика: сдача – 28 июня, результаты – 12 июля.

Все предметы (кроме математики и русского): сдача – 27,29 и 30 июня и 1 июля, результаты – 12-13-14 июля.

ОГЭ (дополнительный этап – пересдачи)

Математика: сдача – 4 сентября, результаты – 14 сентября.

Русский язык: сдача – 7 сентября, результаты – 17 сентября.

История, физика, биология, география: сдача – 12 сентября, результаты – 22 сентября.

Обществознание, физика, химия, информатика, литература, иностранные языки: сдача – 15 сентября, результаты – 25 сентября.

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