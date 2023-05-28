Названы примерные даты публикации итогов ЕГЭ и ОГЭ: когда выпускники узнают результаты экзаменов

Экзаменационные работы проходят несколько этапов проверки и обработки
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Экзаменационные работы проходят несколько этапов проверки и обработки, в том числе и централизованную. Сроки у разных предметов разные. Обычно результаты вывешивают в школах после их публикации. Их также можно узнать с помощью сервиса проверки результатов на сайте Рособрнадзора и на портале Госуслуг.
Ниже - примерный график публикации результатов. Указано, не позднее какой даты объявят оценки. Однако нередко информация появляется раньше.
География, литература, химия: сдача 26 мая, результаты - 13 июня.
Русский язык: сдача 29 мая, результаты - 16 июня.
Математика (базовый уровень): сдача 1 июня, результаты - 16 июня.
Математика (профильный уровень): сдача 1 июня, результаты - 19 июня.
История, физика: сдача - 5 июня, результаты - 21 июня.
Обществознание: сдача - 8 июня, результаты - 23 июня
Иностранный (письменная часть); сдача - 13 июня, результаты - 4 июля.
Биология: сдача 13 июня, результаты - 28 июня.
Иностранный (устная часть): сдача - 16 и 17 июня, результаты - 4 июля.
Информатика и ИКТ: сдача - 19 и 20 июня, результаты - 4 и 5 июля.
Русский язык: сдача – 22 июня, результаты – 6 июля.
География, литература: сдача – 23 июня, результаты – 7 июля.
Иностранные языки (устно): сдача – 23 июня, результаты – 12 июля.
Иностранные языки (письменно): сдача – 27 июня, результаты – 12 июля.
Математика (базовый и профильный уровни): сдача – 26 июня, результаты – 12 июля.
Биология: сдача – 27 июня, результаты – 13 июля.
Информатика и ИКТ (КЕГЭ): сдача – 27 июня, результаты – 13 июля.
Обществознание, химия: сдача – 28 июня, результаты – 13 июля.
История, физика: сдача – 29 июня, результаты – 13 июля.
Все предметы (кроме Информатики и ИКТ): сдача – 1 июля, результаты – 14 июля.
Русский язык: сдача – 6 сентября, результаты – 18 сентября.
Математика (база): сдача – 12 сентября, результаты – 26 сентября.
История, физика, биология: сдача - 24 мая, результаты – 7 июня.
Обществознание, информатика и ИКТ, география, химия: сдача – 30 мая, результаты – 15 июня.
Иностранный язык: сдача – 2 и 3 июня, результаты – 15 и 16 июня.
Русский язык: сдача – 6 июня, результаты – 21 июня.
Математика: сдача – 9 июня, результаты – 22 июня.
Литература, физика, информатика и ИКТ, география: сдача – 14 июня, результаты – 28 июня.
Обществознание, биология, химия: сдача – 17 июня, результаты – 30 июня.
Русский язык: сдача – 26 июня, результаты – 11 июля.
Математика: сдача – 28 июня, результаты – 12 июля.
Все предметы (кроме математики и русского): сдача – 27,29 и 30 июня и 1 июля, результаты – 12-13-14 июля.
Математика: сдача – 4 сентября, результаты – 14 сентября.
Русский язык: сдача – 7 сентября, результаты – 17 сентября.
История, физика, биология, география: сдача – 12 сентября, результаты – 22 сентября.
Обществознание, физика, химия, информатика, литература, иностранные языки: сдача – 15 сентября, результаты – 25 сентября.
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