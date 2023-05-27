Воссоединение с бывшими, драматизм и глобальная перестройка: астрологический прогноз на июнь 2023 от Василисы Володиной

Чтобы воссоединение было возможно, еще до этого периода важно проработать старые ошибки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подготовиться к лету - это не только про похудение. По последней моде турбулентных времён надо еще и заглянуть в астрологический календарь: что там готовят нам небесные тела? И хоть астрологи предпочитают говорить абстрактно и витиевато, многие из них уверяют, что предсказали и пандемию коронавируса, и начало спецоперации, да и вообще заменили политологов и экономистов, которые "уже не вывозят". Так или иначе, а к их прогнозам сегодня прислушиваются даже скептики.

Итак, в июне, по словам Василисы Володиной - одного из самых известных экспертов в этой области, нас ждет довольно напряженное время. Но будут и бонусы.

- Плутон возвращается в Козерог: это время, когда глобальная перестройка всего мира как будто поставлена на паузу - до января 2024 года. У всех знаков Зодиака на этот период увеличиваются шансы вернуться к какой-то важной недоделанной теме и все-таки реализовать задуманное, - рассказала Володина в своем прогнозе на начало лета 2023 года. - 5 июня Венера зайдет в знак Льва и останется там на редкость долго - до октября. Это будет задавать театрально-драматический тон всем нашим действиям. Очень важно в это время казаться, а не быть. Поэтому смотрите более реалистично на окружающих, которые что-то заявляют очень ярко: делите всё на 10. Мысленно уменьшайте громкие обещания. Цените людей тихих, которых в это время легко пропустить.

А вскоре нас ждет еще одно редкое явление: в конце июля Венера станет ретроградной на 1,5 месяца.

- В это время многие могут воссоединиться с былыми возлюбленными. Часто в этот период встречаются бывшие мужья и жены, звонят экс-любимые. Но чтобы воссоединение было возможно, еще до этого периода важно проработать старые ошибки и уже сейчас начать разбираться с личной жизнью, - отметила астролог.

Июнь-2023, как следует из расшифровки движений небесных тел, это время надежных проектов и долгосрочных результатов.

- Юпитер из Тельца с Сатурном в Рыбах будет находиться в гармоничном аспекте фактически весь июнь. Это дает нам всем шанс надолго укрепить достигнутые результаты, - уверена Василиса Володина. - Если какой-то из ваших проектов начинался еще в 2020 году, сейчас время считать цыплят. По итогам трехлетних усилий наконец возможна прибыль. А еще сейчас хорошее время для старта новых долгосрочных проектов, особенно до 17 июня. Тем более, если эти проекты касаются тонких душевных моментов и одновременно требуют серьезных средств.

В бизнесе, как утверждает эксперт, июнь может стать временем больших начинаний в тех отраслях, которые связаны с заботой о базовых потребностях человека.

- Материальные достижения даются нам чуть легче, если в них есть гуманитарная основа. Это время, когда фантазии и планы начинают обретать свою форму, - напутствовала Володина.

КСТАТИ

Три счастливых дня

Самый удачный момент месяца - с 22:00 (мск) 13 июня до 09:00 14 июня. Также счастливые часы - 18 июня с 14:00 до полуночи и 27 июня с 14:00 до 21:00.

Важные даты июня-2023

1 и 2 июня - дни любви

3 - 8 июня - ревность, страсть, противостояние

2 - 7 июня - полезные знакомства, получение важной информации

8 - 11 июня - поэтический настрой, радости природы

8 - 15 июня - дни излишеств и щедрости

14 - 17 июня - время спокойной работы, нежелательны поездки

18 - 21 июня - время путаницы и неразберихи

с 20 июня до конца месяца - время конфликтов и тревожных новостей

25 - 26 июня - не дайте ввести себя в заблуждение