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Звезды27 мая 2023 8:29

Воссоединение с бывшими, драматизм и глобальная перестройка: астрологический прогноз на июнь 2023 от Василисы Володиной

Астролог Володина назвала самые удачные дни июня 2023 года
Елена ПЕТРОВА
Чтобы воссоединение было возможно, еще до этого периода важно проработать старые ошибки

Чтобы воссоединение было возможно, еще до этого периода важно проработать старые ошибки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подготовиться к лету - это не только про похудение. По последней моде турбулентных времён надо еще и заглянуть в астрологический календарь: что там готовят нам небесные тела? И хоть астрологи предпочитают говорить абстрактно и витиевато, многие из них уверяют, что предсказали и пандемию коронавируса, и начало спецоперации, да и вообще заменили политологов и экономистов, которые "уже не вывозят". Так или иначе, а к их прогнозам сегодня прислушиваются даже скептики.

Итак, в июне, по словам Василисы Володиной - одного из самых известных экспертов в этой области, нас ждет довольно напряженное время. Но будут и бонусы.

- Плутон возвращается в Козерог: это время, когда глобальная перестройка всего мира как будто поставлена на паузу - до января 2024 года. У всех знаков Зодиака на этот период увеличиваются шансы вернуться к какой-то важной недоделанной теме и все-таки реализовать задуманное, - рассказала Володина в своем прогнозе на начало лета 2023 года. - 5 июня Венера зайдет в знак Льва и останется там на редкость долго - до октября. Это будет задавать театрально-драматический тон всем нашим действиям. Очень важно в это время казаться, а не быть. Поэтому смотрите более реалистично на окружающих, которые что-то заявляют очень ярко: делите всё на 10. Мысленно уменьшайте громкие обещания. Цените людей тихих, которых в это время легко пропустить.

А вскоре нас ждет еще одно редкое явление: в конце июля Венера станет ретроградной на 1,5 месяца.

- В это время многие могут воссоединиться с былыми возлюбленными. Часто в этот период встречаются бывшие мужья и жены, звонят экс-любимые. Но чтобы воссоединение было возможно, еще до этого периода важно проработать старые ошибки и уже сейчас начать разбираться с личной жизнью, - отметила астролог.

Июнь-2023, как следует из расшифровки движений небесных тел, это время надежных проектов и долгосрочных результатов.

- Юпитер из Тельца с Сатурном в Рыбах будет находиться в гармоничном аспекте фактически весь июнь. Это дает нам всем шанс надолго укрепить достигнутые результаты, - уверена Василиса Володина. - Если какой-то из ваших проектов начинался еще в 2020 году, сейчас время считать цыплят. По итогам трехлетних усилий наконец возможна прибыль. А еще сейчас хорошее время для старта новых долгосрочных проектов, особенно до 17 июня. Тем более, если эти проекты касаются тонких душевных моментов и одновременно требуют серьезных средств.

В бизнесе, как утверждает эксперт, июнь может стать временем больших начинаний в тех отраслях, которые связаны с заботой о базовых потребностях человека.

- Материальные достижения даются нам чуть легче, если в них есть гуманитарная основа. Это время, когда фантазии и планы начинают обретать свою форму, - напутствовала Володина.

КСТАТИ

Три счастливых дня

Самый удачный момент месяца - с 22:00 (мск) 13 июня до 09:00 14 июня. Также счастливые часы - 18 июня с 14:00 до полуночи и 27 июня с 14:00 до 21:00.

Важные даты июня-2023

1 и 2 июня - дни любви

3 - 8 июня - ревность, страсть, противостояние

2 - 7 июня - полезные знакомства, получение важной информации

8 - 11 июня - поэтический настрой, радости природы

8 - 15 июня - дни излишеств и щедрости

14 - 17 июня - время спокойной работы, нежелательны поездки

18 - 21 июня - время путаницы и неразберихи

с 20 июня до конца месяца - время конфликтов и тревожных новостей

25 - 26 июня - не дайте ввести себя в заблуждение

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