Истерика Киева перешла в агонию: Свита Зеленского испугалась, что НАТО оставит их один на один с Россией

Украина требует четкую перспективу членства в НАТО Фото: REUTERS

Киев ударился в окончательную истерику, которая по накалу страстей уже похожа на агонию. В столице Украины прошел очередной, 15-й по счету Киевский форум по безопасности, в котором приняли участие куча бывших и действующих функционеров и политиков, как с Запада, так и украинских. Рефреном через все выступления проходила красная нить мечтаний "когда Украина победит", но было понятно, что участники в глубине души сами в это не верят. Наверное, поэтому они постоянно срывались на истерические рулады в своих требованиях.

Заметно усилившая свое влияние после Евромайдана в Киеве Виктория Нуланд, занимающая ныне весьма ответственный пост в Государственном департаменте США, много пела про совместные усилия Вашингтона и Киева. И про то, что США думают над будущей системой обороны и безопасности, и что после "победы Украины" она "будет преуспевать". И даже призналась в совместном планировании украинского контрнаступления: "В то время как вы планируете контрнаступление, над которым мы вместе работаем четыре-пять месяцев, мы начинаем обсуждать с представителями украинской власти, с нашими друзьями в Киеве, с гражданскими и военными будущее Украины". Но закончила весь этот набор оптимистических "перемог", естественно, будущих настоящей зрадой в настоящем, заявив, что в июле на саммите НАТО в Вильнюсе речь о вступлении Украины в Североатлантический альянс идти не будет. Киеву дадут новый статус партнерства, возможно, пообещают выстроить отношения, как с Израилем, вероятно, даже создадут не предусмотренный Уставом НАТО "Совет Украина – НАТО". Любой, как говорится, каприз, но без членства.

Чем вызвала в Киеве настоящее извержение вулкана укрострастей.

- Если Запад хочет слышать правду, то она простая: демократия без конкретных действий – это "бла-бла-бла". Так же и здесь – в этом году на саммите в Вильнюсе нам необходима чёткая перспектива членства в НАТО, открытие переговоров в этом году касательно ЕС, - начала истерить экс-глава комитета по иностранным делам Верховной рады Ганна Гопко, которая ну очень тесно связана с американскими ведомствами, и буквально потребовала от Запада прекратить "унижать Украину". - Нам нужна победа. Потому что ВСУ способны вернуть все территории. Нам нужно только оружие. И этот подход с затягиванием поставок оружия, когда мы по шесть-восемь месяцев убеждаем дать танки, истребители. Сколько можно унижаться?! Сколько можно объяснять, что у нас десять лет войны? Мы не можем допустить Афганистан! - чуть ли не завизжала Гопко и пообещала "писля перемоги" поставить в Москве на Красной площади памятник осужденным после Великой Отечественной войны бандеровцам вместо надгробного бюста Сталина и Мавзолея Ленина.

У мадам истерички ни на секунду не возникло в голове, что она сама себе противоречит. То ей надо только оружие, то "вынь да положь" НАТО на блюдечке. Но все объясняет слово "Афганистан". Кстати, его в своем выступлении на этом мероприятии использовали экс-президент Украины Петро Порошенко. Он нарисовал три сценарии развития Украины "писля перемоги".

- Первый сценарий – единый, в который верит вся Украина – это членство в ЕС и НАТО. Это означает демократия, реформы, инвестиции, послевоенное восстановление, это означает Украина интегрирована в самую большую организацию мира по безопасности, - стал рассуждать он. - Второй сценарий, который также нам предлагают, это гарантии безопасности. Проект, который, условно говоря, называется "Израиль". Что бы вы там ни делали – это будет ксерокопия Будапештского меморандума. И третий сценарий называется "Афганистан". Когда на Украине сформирована диктатура, когда Украина не является членом НАТО, когда нам не дают гарантий по безопасности и нам не дают оружия. И это тот сценарий, который является мечтой Путина.

Порошенко накрутил себя так, что порой даже начинал визжать. Правда, это совсем не повлияло на воинственность его риторики и предложения провоцировать Москву.

- Во-первых, не бойтесь Путина и его политического режима. Во-вторых, не бойтесь его провоцировать, - призывал он со сцены в Киеве представителей Запада. - Не бойтесь украинской победы, что она может раздражать Путина. И не бойтесь членства Украины в НАТО, потому что это будет означать нашу общую победу.

Как они убеждают друг друга в неизбежности победы над Россией. Можно было бы даже поверить, если бы у них не прорывалось ключевое слово для понимания их нынешнего состояния – "Афганистан". Они до дрожи боятся, что им придется брать штурмом самолеты в аэропортах, цепляться за шасси и падать на землю, сорвавшись в воздухе. Вопрос, понимает ли Порошенко, что своими заявлениями, предлагая не бояться провоцировать Москву, он не только копает яму Зеленскому, но и приближает тот час, когда бандеровцы станут искать любую возможность спастись? Как это делали местные прислужники американцев все в том же Афганистане.