В Русском доме в Анкаре заработал единственный в дальнем зарубежье пункт приема ЕГЭ

Пункт приема экзаменов был открыт в 2022 году Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

26 мая начался приём единого государственного экзамена (ЕГЭ) на базе представительства Россотрудничества в Турции. Как и в прошлом году, Русский Дом в Анкаре стал единственным пунктом в странах дальнего зарубежья, помимо школ при посольствах, в котором можно сдать ЕГЭ.

Русский дом в Анкаре на месяц превращается в школу Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Пункт приема экзаменов был открыт в 2022 году по инициативе руководителя представительства Александра Сотниченко, который понимает, насколько важна возможность для ребят сдавать ЕГЭ, не переезжая из страны в страну.

В пункте работают сотрудники представительства и привлеченные волонтеры Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- Идея такая возникла у меня в 2021 году, она витала в воздухе и была очень востребована, потому что много россиян проживают здесь и учатся в российских школах в различных форматах (очные и онлайн-школы). Сейчас появилась большая школа при АЭС «Аккую», на строительстве которой работают многие наши соотечественники. В прошлом году у нас был пилотный приём ЕГЭ, а в этом году мы начали получать больше запросов из других стран – оказалось, многие предпочитают сдавать у нас, потому что иногда лететь в Анкару ближе и дешевле, чем в Москву. Запросов очень много, мы бы взяли ещё больше выпускников, но мы ограничены по площади и всех желающих принять пока не можем. Надеемся, что мы учли ошибки прошлого года и на этот раз у нас пройдёт всё без помарок. И ещё надеемся, что мы будем каждый год принимать ЕГЭ у нас в Русском Доме.

Первые выпускники несмело топчутся у входа в Русский Дом. Но попав в здание и почувствовав его мягкую атмосферу, расслабляются.

Попав в здание и почувствовав его мягкую атмосферу, ребята расслабляются Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- Я из Беларуси, сейчас живу в Мерсине, - рассказывает Алеся Романенко. - Я буду сдавать не четыре, а пять экзаменов, чтобы создать себе подушку безопасности при поступлении. А поступать я могу и в Россию, и у себя в Беларуси – очень удобно. Результаты ЕГЭ у нас тоже признаются.

- А я хотела бы остаться и поступить в Турции, - говорит Анастасия Кузьмина из Смоленска. – Я влюбилась в здешний климат и в море, не представляю, как буду жить без них, поэтому буду стараться поступить в турецкий вуз на биохимию.

В разговор вступает сопровождающий детей педагог из Международной русской школы им. А.С Пушкина из провинции Мерсин Елена Илюхина:

- Спасибо Русскому Дому, они такие молодцы, сколько сэкономили детям и родителям денег и нервов, времени на подготовку! Тем более, что наши ребята с декабря сдавали УМК (учебно-методический комплекс) – а это более 70 серьёзных работ! Мы за полгода осилили то, что российские школьники сдают за 2 года. Представляете, какой стресс! Просто счастье, что нам не пришлось ещё мучиться с переездами в Россию ради сдачи ЕГЭ. К тому же у нас появилась возможность познакомиться с турецкой столицей.

Для школьников очень важна возможность сдавать ЕГЭ, не переезжая из страны в страну Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Мама одной из девочек, Наталья Каплунова из Нововоронежа, с ужасом вспоминает, как в 9-м классе во время пандемии в период отмены рейсов и заоблачных цен они с дочерью ездили в Москву сдавать экзамены:

- Это были такие нервы, такой стресс, самолётов нет, безумные пересадки, безумные цены на билеты – страшно вспомнить. А сейчас «Аккую» выделила нам автобус, мне спокойно приезжаем сюда, сдаём ЕГЭ и уезжаем обратно. Некоторые остаются здесь на неделю в гостинице. Никакой нервотрёпки, никаких сумасшедших расходов. Это просто счастье для нас!

Приехали и школьники из Стамбула. Айна Седиева из Грозного 9 лет училась в турецкой школе, а два года назад решила поступать в России:

- Срочно пришлось искать в Стамбуле школу с российским образованием, и я два года фактически осилила весь курс русской литературы, которые российские ребята изучают годами. Но я очень довольна, я готова к экзаменам и уверена, что сдам на отлично.

В самом пункте приёма ЕГЭ его сотрудники поддерживают ребят, как могут.

В самом пункте приема ЕГЭ его сотрудники поддерживают ребят, как могут Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- Поешьте печенье, они волшебные! – улыбаясь, советует ребятам координатор государственной итоговой аттестации в представительстве Россотрудничества Екатерина Ермакова.

Организаторы в аудиториях и вне их с прошлого года чувствуют себя спокойными и уверенными. Экзамен начинается минута в минуту, всё происходит согласно инструкциям.

Экзамен начинается минута в минуту, все происходит согласно инструкциям Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- У нас в пункте работают сотрудники представительства и привлечённые волонтёры, - рассказывает Ермакова. - Мы проводим ЕГЭ по всем предметам, в том числе технологически сложным (информатика и ИКТ, английский язык, раздел "Говорение"). То есть, у нас полный цикл. В целом заявления об участии в ЕГЭ подали 60 человек из Турции, Грузии, Германии, Черногории. Мы развиваемся и расширяемся. Наша инициатива востребована, и это радует.

Первые экзамены прошли в штатном режиме Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Русский дом в Анкаре на месяц превращается в школу. Первые экзамены прошли в штатном режиме. Пожелаем ребятам ни пуха, ни пера!