Виталий Коротич: Люди Байдена прислушиваются к часам, которые тикают, к будущим выборам 2024 года

Когда люди рвутся к выборам так, как Байден, то вряд ли они действуют, следуя здоровой логике Фото: REUTERS

… - Саша, ты так рано встал, мне так жалко тебя. (На часах было 7 утра. - А.Г.)

- Ну, что делать, Виталий Алексеевич, работа такая, у нас - круглосуточная газета.

- Извините, я думал, это мой внук.

- А мне приятно. Тем более, вы же с Киссинджером встречались много раз.

- Да, встречался.

- Виталий Алексеевич, признайтесь «как внуку». Вот слова Генри Киссинджеру, которые он произнёс несколько часов гадал:«Стремление США сделать Украину членом НАТО привело к конфликту». Как бы нового он ничего не сказал, а почему американские СМИ его так активно цитируют? Особенно такую фразу: «Россия сотни лет обладала влиянием на страны в своем регионе».

- Понимаете, в чем дело. Киссинджер – человек, который, бесспорно, самый эрудированный дипломат из всех, которые живут сегодня в Америке.

Он работал с несколькими президентами, помогал продвигать в Европе такие операции, такие затеи, которые никому больше не удавались.

Кроме того, что Киссинджер закончил Вьетнамскую войну, он способствовал улучшению отношений между СССР и США, разоружению...

Он многое понимает.

И, в то же самое время, этот политик не то, чтобы был другом Советского Союза и России, - упаси Господь! Он служит своей стране и, в общем-то, все тут логично.

Но он понимает, что воинственное отношение к России, которое сегодня булькает у нынешних обитателей Белого дома, - это ничего хорошего в себе не несет, и это может привести к войне.

27 мая Генри Киссинджеру исполнилось 100 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- О личных встречах - поподробнее бы…

- Я разговаривал с ним несколько раз - он очень доверительный, очень такой свойский человек в общении.

- В нем нет надутости.

В нем нет никакого такого пафоса (который мог бы быть) - большой дипломатической звезды.

Один раз в Гамбурге мы были с ним вместе на юбилее местной газеты, и он вечером позвал к себе в номер выпить и поговорить за жизнь.

- И что вы пили, интересно, в Гамбурге?

- Было интересно.

Дело в том, что он, опять же, никогда не говорил от чьего-то имени, он говорил просто от себя.

И авторитет его был настолько велик, что то, что сказал Киссинджер, сразу же повисало в воздухе, как какое-то великое пророчество.

- Так что же вы выпивали в номере у него? Вы не признались.

- Виски. У него была бутылка хорошего виски, я не помню уже, какой марки.

- А вы с собой ничего не принесли?

- Да нет, это и не предполагалось… Он говорит: «Приходи. Что ты делаешь сейчас?» Мы жили в одной гостинице. Я сказал, что ничего не делаю. «Ну, приходи, немножко поговорим».

Нас было двое из тогдашней нашей страны – Николай Петрович Шмелев, академик, экономист, очень хороший мой друг и прекрасный человек, и я.

Мы втроем все знали английский язык, и очень хорошо поговорили.

Бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

- А если - подробнее…

- Понимаете, очень трудно говорить, когда у дипломата, у политика - обычно второе дно всегда.

За каждой фразой, за каждым произнесенным словом.

А тут он вроде говорил так откровенно: ребята, тут надо немножко убавить, а тут может быть опасно и так далее…

Короче, Киссинджеру сейчас - 100 лет, но в 100 лет он соображает лучше, чем Байден - в 80.

- Вот Киссинджер еще сейчас сказал: «Я считаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту». Столетий Киссинджер советует 80-летнему Байдену. Могут ли люди Байдена прислушаться к патриарху и как-то все-таки изменить тактику своего поведения на Украине?

- Люди Байдена прислушиваются к часам, которые тикают, к будущим выборам 2024-го года.

Люди Байдена ничего не слышат, кроме того, что сейчас они подвешены…

Вот и Трамп, неожиданно для них даже, стал популярнее, чем их нынешний шеф и президент.

И, вообще, все идет к тому, что могут быть выборы с теми же участниками – Трамп и Байден.

И опять тут Байдену - не до дельных советов и не до того, что может что-то такое измениться в лучшую сторону, если он поменяет свою политику.

Упаси Господь!

- А американские избиратели Киссинджера услышат?

- Я очень надеюсь, что голос Киссинджера уже услышали - простые, и не очень, люди, услышали читатели, слушатели.

Но политики слышат только голос своего делового рассудка и мыслят все в одном только ключе – выгодно это лично им или нет.

А вот Киссинджер, не обожая нашу страну и ее идеологию, ее принципы, делал и делает все, чтобы войны не было, чтобы она была отвращена.

Трезвый опыт прошлого сегодня нужен, и люди его ощущают, и - понимают, что есть умный человек, который предупреждает.

Но когда люди рвутся к выборам так, как Байден, то вряд ли они действуют, следуя здоровой логике.

- Кстати! Сколько вашему внуку лет?

- 24 года, он аспирант МГУ, юрист.

- Ну, я не подхожу, но все равно мне было приятно, что меня Коротич назвал внуком.

- Он говорит, что приедет утром – «У меня нет другого времени тебя видеть».

- Спасибо вам огромное. Очень интересно было.